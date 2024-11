Děti Francouze, který nechal znásilňovat svou ženu, pro něj chtějí přísný trest

Dcera Francouze, který nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu, se dnes u soudu označila za jeho další sexuální oběť. Jeho dva synové požádali justici, aby otce co nejpřísněji potrestala a prohlásili, že na něj chtějí navždy zapomenout. Verdikt by měl padnout do Vánoc, informují tiskové agentury.

Případ dvaasedmdesátileté Gisèle Pelicotové otřásl celou Francií a vyvolal debaty o násilní na ženách. Její o rok mladší exmanžel Dominique Pelicot se přiznal, že v letech 2011 až 2020 své ženě bez jejího vědomí podával silný lék proti úzkosti, který ji uváděl do letargického stavu. Pak manželku nabízel na internetu zdarma ke znásilnění desítkám mužů.

V široce sledovaném procesu, který se po více než dvou měsících blíží ke konci, dnes dostala slovo trojice potomků.

"Naše rodina byla zničena," prohlásil u soudu padesátiletý David Pelicot, jemuž během výpovědi několikrát vyhrkly slzy. V narážce na svého otce řekl, že pro "tohoto muže" stejně jako další obžalované očekává tvrdý trest za "hrůzy, které způsobili mé matce".

Otec v jednu chvíli přerušil jeho výpověď a prohlásil, že by se chtěl za své činy omluvit. "Nikdy!" dostalo se mu reakce potomka.

Jeho o 12 let mladší bratr Florian prohlásil, že jeho otec je pro něj mrtev. Dodal, že si přestal být jistý, jestli je obžalovaný muž skutečně jeho biologickým otcem, a udělá si proto test DNA. Soud by podle něj měl udělit přísné tresty, aby se oběti podobných činů už nebály o prožitých traumatech svědčit.

Sestra obou mužů Caroline Darianová u soudu řekla, že je další obětí, kterou otec zneužíval.

"Jediný rozdíl mezi mnou a matkou je, že (o jejím znásilňování) jsou důkazy," prohlásila 45letá žena. Před čtyřmi lety se jí prý život zcela rozpadl a ona se od té doby marně snaží jej dát dohromady, dodala. Narážela na fakt, že v roce 2020 se rodina díky policejnímu vyšetřování o hrůzných praktikách otce dozvěděla.

Pelicot ze znásilňování natáčel videa, na nichž figurovalo cekem 83 mužů. Před soudem jich stanulo 50, ostatní se nepodařilo identifikovat.

Obvinění ve věku od 26 do 68 let pocházejí ze všech společenských vrstev a jsou mezi nimi hasiči, lékárníci, dělníci či novináři. Mnozí z nich jsou otcové rodin a manželé.

Jejich oběť se rozhodla pro veřejný proces, čímž chce podle svého vyjádření přimět společnost ke změně pohledu na sexuální zločiny. Vysloužila si tím obdiv řady Francouzů a Francouzek a na její podporu se v září po celé zemi shromažďovaly stovky lidí.

V úterý by Pelicotová měla znovu vypovídat před soudem, po ní přijde na řadu její exmanžel. Verdikt je očekáván okolo 20. prosince.