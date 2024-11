Děti tvoří téměř polovinu členů ozbrojených gangů na Haiti, uvádí UNICEF

Děti tvoří téměř polovinu členů ozbrojených skupin na Haiti. Za poslední rok počet nezletilých naverbovaných gangy v této karibské zemi sužované násilím vzrostl o 70 procent. S odvoláním na novou zprávu Dětského fondu OSN (UNICEF) o tom informují média.

Podle OSN v současnosti 30 až 50 procent všech členů gangů na Haiti tvoří děti. "Jedná se o velmi znepokojivý trend," uvedla Geeta Narayanová, představitelka UNICEF na Haiti.

Od konce února se Haiti, chudá země, kterou již několik let zmítá krize, potýká s nárůstem útoků gangů, které jsou obviňovány z velkého počtu vražd, únosů a případů sexuálního násilí. Gangy ovládají přibližně 80 procent hlavního města Port-au-Prince a pravidelně útočí na civilisty navzdory tomu, že v letošním roce byla na Haiti vyslána bezpečnostní mise vedená Keňou a podporovaná OSN.

K rozsáhlému náboru dětí do gangů podle UNICEF vedou eskalující násilí, všudypřítomná chudoba, nedostatečný přístup ke vzdělání a faktický kolaps základních služeb. Děti do gangů vstupují, aby mohly podporovat své rodiny nebo pod pohrůžkou. Mnohé z nich jsou rekrutovány poté, co byly oddělené od svých opatrovníků.

"Děti na Haiti se ocitly v začarovaném kruhu. Jsou verbovány ozbrojenými skupinami, které přiživují jejich zoufalství, a jejich počet nepřestává růst," uvedla ředitelka UNICEF Catherine Russellová ve zprávě. Podle UNICEF je nutné tento nepřijatelný trend zvrátit a zajistit, aby se bezpečnost a blaho dětí staly pro všechny strany prioritou.

Pod vedením bývalého policisty Jimmyho Chériziera, přezdívaného Barbecue, se na Haiti v únoru zformovala aliance většiny zdejších ozbrojených skupin Viv Ansanm s cílem vystrnadit premiéra Ariela Henryho. Henry z funkce předsedy vlády odstoupil v dubnu. Po týdnech bojů o kontrolu nad vládou jeho nástupce Garryho Conilla v listopadu odvolala přechodná prezidentská rada, která na jeho místo jmenovala Alixe Didiera Fils-Aimého.