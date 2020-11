Digitální měna Facebooku by měla být spuštěna v lednu

Libra, digitální měna firmy Facebook, je připravena na spuštění v lednu, avšak v omezeném formátu. Uvedl to v pátek list Financial Times s odvoláním na tři zdroje zapojené do projektu. Facebook ohlásil plán vytvoření nové digitální měny loni v červnu, od té doby svůj projekt výrazně upravil, aby pro něj zajistil souhlas regulačních orgánů.

Podle FT se Asociace Libra, která má vydávat a spravovat měnu, rozhodla, že digitální měna bude vázána na dolar. Tento krok by představovat ještě větší omezení ambicí projektu, než jaké asociace představila v dubnu v reakci na odpor vůči projektu ze strany regulátorů a politiků.

Původně měla být libra globální měnou vázanou na koš různých státních měn a dluhopisů. Původní plány Facebooku vyvolaly mezi regulátory, centrálními bankéři a politiky obavy, že nová digitální měna by mohla destabilizovat měnovou politiku, usnadnit praní špinavých peněz a narušit ochranu soukromí. Některé země, včetně Německa a Francie, daly najevo, že se budou snažit tuto měnu zablokovat.

Asociace Libra, jejíž je Facebook jedním z 27 členů, podle FT usiluje o to, aby švýcarský regulátor souhlasil s vydáním řady digitálních měn nazývaných stablecoiny, které budou vázané na jednotlivé tradiční měny, a také měnu vázanou na tyto jednotlivé stablecoiny. Zatím však mají být k dispozici pouze stablecoiny kryté dolarem, další měny mají být spuštěné později.

Asociace Libra na žádost o komentář nereagovala. Švýcarský regulátor FINMA pouze potvrdil své prohlášení z dubna, kdy uvedl, že přijal žádost o platební licenci pro libru, napsala agentura Reuters.

Stablecoin je formou kryptoměny, která je vytvořena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny běžnou u klasických kryptoměn, jako jsou bitcoiny. Je proto vázána na určitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy. Je tak teoreticky vhodnější pro platby a převody peněz.