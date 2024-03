Diplomat a exministr zahraničí Korčok má podporu liberální opozice

Vizitka kandidáta na prezidenta Ivana Korčoka (59) před prvním kolem prezidentských voleb 23. března:

- Diplomat Korčok se spolu s předsedou parlamentu Peterem Pellegrinim řadí mezi hlavní favority voleb. Bývalý ministr zahraničí z let 2021 až 2022 z vlády Igora Matoviče a později Eduarda Hegera oznámil kandidaturu na prezidenta loni na konci srpna. Jeho volební heslo zní "slušně, ale rázně."

- Korčok dlouhou dobu působil v zahraničních službách, byl velvyslancem v Německu (2005 až 2009), stálým představitelem Slovenska při Evropské unii (2009 až 2015) a velvyslancem v USA (2018 až 2020).

- Svoji politikou oslovuje Korčok především voliče současné prezidentky Zuzany Čaputové, a také mladé lidi. Podporu mu vyjádřila strana Svoboda a solidarita (SaS), která ho v minulosti jako nestraníka nominovala do vlády, a také Progresivní Slovensko (PS), které je aktuálně nejsilnější opoziční stranou. Korčok tak má podporu většiny slovenské liberální opozice, nedávno se za něj postavilo i opoziční Křesťanskodemokratické hnutí (KDH).

- Korčok dlouhodobě kritizuje nynější vládní koalici za její některá rozhodnutí. Nedávné rozhodnutí české vlády přerušit mezivládní konzultace se slovenským kabinetem označil za důsledek zahraniční politiky Bratislavy, když premiér Robert Fico například zastavil vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob a tvrdil, že strategie západních zemí na Ukrajině selhala. "Zodpovědnost je jednoznačně na Slovensku. To, co se stalo, je v neprospěch Slovenské republiky. Pálíme mosty k našim sousedům," uvedl Korčok v pondělní předvolební debatě. A svého největšího soupeře Petera Pellegriniho bývalý šéf slovenské diplomacie obvinil, že nedělá nic pro mír na Ukrajině, nepředložil žádnou iniciativu. "Mír, o kterém mluvíte vy, je kapitulace," řekl Korčok.

- Rozsáhlé změny v trestním právu a vládní snahu ovládnout veřejnoprávní rozhlas a televizi Korčok komentoval slovy: "Země nejde dobrým směrem. Současná státní moc chce vzít do rukou celou společnost," Právě ve volbách hlavy státu voliči podle něj rozhodnou o tom, zda současná vládní moc získá i funkci prezidenta, nebo se voliči přikloní k jiné alternativě.

- Politici současné slovenské vládní koalice, která nastoupila do úřadu po předčasných volbách z konce loňského září, jsou podle Korčoka opojeni mocí. Také je pro silnější EU v oblasti zahraniční politiky, protože to je podle něj slovenský zájem. Zcela jasno má ohledně Ukrajiny - Rusko je agresor, Ukrajinci oběť a je jim třeba pomáhat, nikoliv falešně volat po míru s ústupky Rusům.

- Jako prezident by Korčok chtěl nanovo začít budovat vztah Slováků k vlasti. "Nechali jsme si vzít z rukou například téma vlastenectví, základního postoje nás všech vůči vlastní zemi. Jsem si jistý, že se to dá změnit, protože mám takovou odezvu ze slovenských měst, které navštěvuji," popisoval.

- Kariérní a zkušený diplomat Korčok se narodil se 4. dubna 1964 v Banské Bystrici, vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a postgraduálně i Institut mezinárodních vztahů na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

- Na ministerstvo zahraničí nastoupil již během postgraduálního studia v roce 1992, prošel řadou funkcí, pracoval na ambasádách v Německu a Švýcarsku, pracoval ve slovenské misi při NATO a vedl přístupové rozhovory Slovenska s aliancí. Byl také vedoucím slovenského zastoupení při EU. V letech 2015 až 2018 působil za vlády Roberta Fica jako státní tajemník (náměstek) na MZV, podle slovenských médií se ale politicky neangažoval.

- Oslovit voliče přijel Korčok nedávno i do Prahy. Na konci února v pražských Jinonicích diskutoval se studenty, a dále absolvoval moderovanou debatu s více než čtyřmi stovkami Slováků žijících v Praze. Označil se za konzervativce, který je ovšem příznivcem pokroku a chápe měnící se společnost. V té souvislosti Korčok deklaroval, že pokud by jako prezident dostal na stůl zákon o registrovaném partnerství, podepsal by ho.

- Dva měsíce před volbami se na internetu začaly šířit dokumenty, které údajně pocházejí z archivů někdejší československé Státní bezpečnosti (StB) a hovoří o kontaktech tajné policie s Korčokem. Právník a multimilionář Zoroslav Kollár zveřejnil video, ve kterém tvrdí, že obdržel "několik zpráv" o tom, že Korčok spolupracoval s StB. Ten v reakci uvedl, že s StB nikdy nespolupracoval a podle informací slovenského deníku SME s odkazem na agenturu SITA toto potvrzují i exministrovy prověrky na "přísně tajné" i prověrka NATO. Proti těmto zprávám se ohradil i Ústav paměti národa.

- Ivan Korčok je ženatý a má dva dospělé syny.