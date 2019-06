Drásavý dopis před popravou: mladý odbojář se loučil s rodiči

Účastníci oslav 75. výročí vylodění spojenců si ve středu vyslechli i drásavý dopis na rozloučenou, který svým rodičům napsal před popravou teprve šestnáctiletý francouzský odbojář Henri Fertet. Na ceremoniálu v jihoanglickém městě Portsmouth jej přečetl francouzský prezident Emmanuel Macron.

Syn učitele a žák druhého ročníku střední školy ve městě Besançon na východě země byl zatčen doma v roce 1943 a ve svém domovském městě byl popraven zastřelením 26. září 1943.

Spolu s ním přišlo o život 15 spoluobviněných, kteří se podíleli na odbojové činnosti, mimo jiné na sabotážích na železnici. Mladík byl předtím ve vězení mučen.

Fertet v dopise napsal, že umírá za svou vlast. "Chci, aby byla Francie svobodná a Francouzi šťastní," uvedl. "Tati, snažně tě prosím, modli se. Mysli na to, že to, že umírám, je pro mé dobro. Jaká jiná smrt by pro mne byla větší poctou než tato? ... Sbohem, smrt volá. Nechci pásku přes oči ani být spoutaný... Je ale stejně těžké zemřít. Líbám vás. Ať žije Francie."