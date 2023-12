Dva ruští básníci byli odsouzeni k odnětí svobody za čtení protiválečných textů

Ruský soud dnes uložil dvěma básníkům tresty odnětí svobody v délce sedmi let a pěti a půl roku. Podle soudu je to za to, že loni na podzim v Moskvě veřejně četli protiválečné texty. Informoval o tom portál Meduza. Básníci Arťom Kamardin a Jegor Štovba se podíleli na každoročním čtení u památníku avantgardního spisovatele Vladimira Majakovského, které se konalo nedlouho po vyhlášení částečné mobilizace v Rusku a které jeho účastníci označili za protimobilizační.

Policie tehdy zadržela několik účastníků akce a u dalších provedla následující den domovní prohlídky. Razii provedli příslušníci ruských silových struktur i v Kamardinově bytě. Básník podle ruské redakce stanice BBC tvrdí, že ho na uvedené akci zbili a dopustili se na něm sexuálního násilí. Také ho donutili k účasti na videu, na němž klečí na kolenou a omlouvá se za své básně.

Kamardinova přítelkyně Aleksandra Popovová uvedla, že jí členové silových struktur vteřinovým lepidlem na obličej lepili nálepky, snažili se jí zalepit pusu, škubali jí vlasy a vyhrožovali znásilněním. Popovová byla v době razie v bytě.

Soud básníky shledal vinnými z šíření nenávisti a z podněcování k činnosti ohrožující bezpečnost státu. Kamardin se Štovbou podle obvinění prostřednictvím svých básní posluchače vyzývali, aby nepřijímali předvolání k odvodové komisi ani nepodepisovali dokumenty o doručení předvolání.

Kamardin i Štovba vinu odmítají. Ve své závěrečné řeči před soudem uvedli, že soudit někoho kvůli umění je nepřípustné.