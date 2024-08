Egypt a mise OSN v Libanonu vyzvaly Izrael a Hizballáh ke zmírnění napětí

Egyptské ministerstvo zahraničí dnes varovalo před důsledky nového vyhrocení libanonsko-izraelského konfliktu a vyzvalo obě strany k uklidnění napětí, jež ohrožuje stabilitu celého regionu. Také mise OSN v Libanonu a libanonský premiér Nadžíb Mikátí apelovali na obě strany konfliktu, aby se zdržely další eskalace. Informovala o tom agentura AFP.

Úřad koordinátora OSN a prozatímní síly OSN v Libanonu UNIFIL, rozmístěné na hranici mezi Izraelem a Libanonem, apelovaly na Izrael a Hizballáh, aby se zdržely jakékoli další eskalace a "ukončily palbu". Libanonský premiér hovořil také o nutnosti "zastavit izraelskou agresi a dodržovat rezoluci OSN 1701". Ta ukončila válku mezi Izraelem a Hizballáhem v roce 2006 a mimo jiné stanoví, že v jižním Libanonu u hranic s Izraelem může operovat pouze libanonská armáda a mírové jednotky OSN.

Egyptské ministerstvo zahraničí dnes v prohlášení uvedlo, že sleduje s velkými obavami nejnovější vývoj konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem. Varovalo zároveń před "důsledky nové války v Libanonu" a vyzvalo k úplnému příměří ve válce v Pásmu Gazy, aby se region vyhnul dalším konfliktům a nestabilitě. Egypt je spolu s Katarem a Spojenými státy prostředníkem jednání o dohodě o příměří v Gaze a o propuštění rukojmích, které drží tamní palestinské teroristické hnutí Hamás.

Kvůli válce v Gaze se loni v říjnu po teroristickém útoku Hamásu na Izrael vyhrotil i dlouhotrvající konflikt mezi Izraelem a Hizballáhem, který je spojencem Hamásu a Íránu. Od loňského října se izraelská armáda s Hizballáhem téměř denně ostřelují přes hranici Libanonu a Izraele.

Dnes časně ráno Hizballáh vypálil na Izrael několik stovek raket poté, co izraelská armáda zasáhla podle svého tvrzení desítky odpalovacích zařízení Hizballáhu s tisíci raket na jihu Libanonu. Izrael tvrdí, že tak zmařil rozsáhlý útok tohoto šíitského hnutí. Hizballáh uvedl, že šlo o první fázi odvety za červencové zabití jeho vysokého velitele v Bejrútu Izraelem.

Podle katarské televize Al-Džazíra zvolil Hizballáh dnešní den proto, že na něj připadá významný šíitský svátek arbaín, který uzavírá čtyřicetidenní období smutku za vnuka proroka Mohameda, imáma Husajna.

Server BBC dnes v komentáři napsal, že nový vývoj je vážnou eskalací situace, ale že nemusí nutně vést k otevřené válce. Té se podle něj Izrael i Hizballáh chtějí vyhnout. Obě strany dnes uvedly, že "své mise časně ráno splnily", píše BBC. Také podle analytiků citovaných televizí Al-Džazíra nemá Izrael ani Hizballáh zájem na další válce, která by ohrozila celý region, pokud by se do ní zapojil také Írán či Spojené státy.

Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac dnes uvedl, že Izrael nemá zájem vést s Libanonem válku. Nicméně dodal, že Izrael bude jednat podle dalšího vývoje.