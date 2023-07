Ekologičtí aktivisté z Letzte Generation dočasně zablokovali Brennerskou dálnici

Ekologičtí aktivisté z uskupení Letzte Generation (Poslední generace) dnes zablokovali Brennerskou dálnici na jihu Rakouska. Informovala o tom agentura APA. Protest na tomto klíčovém tahu do Itálie uspořádali už 15. června.

Dnešní protestní akce trvala asi hodinu, zastavit provoz se aktivistům podařilo asi na 20 minut, kdy se jich sedm na vozovku přilepilo a policisté je z ní pak museli odstraňovat.

Před příjezdem policie podle rakouských médií panovala v místě protestu nedaleko obce Matrei am Brenner napjatá situace mezi řidiči stojícími v zácpě a aktivisty z Letzte Generation. Protestující na sociálních sítích uvedli, že do nich lidé kopali, cloumali jimi a strkali do nich. Také policie potvrdila, že motoristé se aktivisty snažili z dálnice dostat vlastními silami.

Skupina Letzte Generation požaduje důslednější opatření na ochranu klimatu a vyčítá politikům, že v této věci nic nedělají. "Jižní Evropa hoří a na celém světě padají teplotní rekordy," uvedli.

Když byli aktivisté z dálnice odstraněni, auta se postupně rozjela a na Brennerskou dálnici se vrátil běžný prázdninový provoz. Zácpy se tvořily jen u mýtné brány v Schönbergu, což je podle APA v době dovolených běžné.