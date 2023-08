Ekvádorský prezidentský kandidát byl zavražděn, nahradí ho jeho zástupkyně

Zavražděného prezidentského kandidáta Fernanda Villavicenciu v nadcházejících volbách v Ekvádoru nahradí jeho dosavadní zástupkyně a kandidátka na viceprezidentku Andrea Gonzálezová. Šestatřicetiletá politička, která se dosud věnovala zejména ekologickým tématům, se zúčastní i dnešní debaty prezidentských kandidátů, napsal zpravodajský web BBC News. O výběru informovala strana Construye, která vyslala do boje o prezidentské křeslo Villavicenciu a jejíž členkou je i Gonzálezová. Vdova po zavražděném politikovi výběr Gonzálezové kritizovala jako nelegální, napsala agentura Reuters.

Villavicencio byl zastřelen na předvolebním setkání ve středu jen dva týdny před volbami, pohřeb měl v sobotu. Politika, bývalého novináře a bojovníka proti korupci zabila při koordinovaném útoku skupina ozbrojenců, soud v pátek poslal v této souvislosti do vazby šest podezřelých z Kolumbie, sedmého policie při zásahu zabila.

Villavicenciova vdova Verónica Sarauzová obvinila ekvádorský stát, že nese za smrt jejího manžela zodpovědnost. "Vláda ještě musí odpovědět na mnoho otázek o všem, co se stalo," řekla Sarauzová na tiskové konferenci. Na sobě měla neprůstřelnou vestu a helmu, provázela ji ozbrojená policejní ochranka, píše Reuters. Za vraždu podle vdovy přímo či nepřímo nesou odpovědnost i stoupenci bývalého prezidenta Rafaela Correy, píše AFP. Correa žije už pět let v Belgii, v Ekvádoru byl odsouzen za korupci, což on označuje za politický proces.

Podle Sarauzové je jmenování Gonzálezové jako nové prezidentské kandidátky místo jejího manžela nelegální, neboť zákon zakazuje kandidátům na viceprezidenta odstoupení z funkce. Novou kandidaturu musí ještě schválit volební rada. Jméno nového kandidáta na viceprezidenta slíbila strana Construye oznámit později.

Předčasné prezidentské a parlamentní volby se v Ekvádoru uskuteční 20. srpna. Volební lístky už byly vytištěné a hlasy pro zavražděného kandidáta podle zákona automaticky připadnou novému kandidátovi za stejnou stranu.