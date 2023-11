Elon Musk navštívil Izrael, premiér Netanjahu ho zavedl na místo, kde vraždil Hamás

Americký miliardář a podnikatel Elon Musk dnes při návštěvě Izraele slíbil, že bez souhlasu tamní vlády neaktivuje pro Pásmo Gazy internetovou službu Starlink vlastněnou jeho společností SpaceX. Dnes se Musk setkal mimo jiné s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který ho zavedl i do jednoho z kibuců, jež se 7. října v izraelském pohraničí staly terčem útoku palestinského hnutí Hamás vládnoucího v Pásmu Gazy. Informoval o tom izraelský zpravodajský server Ynet.

Netanjahu s Muskem, oba v neprůstřelných vestách, navštívili dnes kibuc Kfar Aza. Musk si podle Ynetu natáčel zničený kibuc na mobilní telefon. Z kibucu odjeli oba do izraelského parlamentu a odpoledne se Musk setkal s izraelským prezidentem Jicchakem Herzogem v Jeruzalémě.

Herzog podle severu The Times of Israel (ToI) řekl, že platforma X je plná antisemitských příspěvků a že Musk v jejich potírání může sehrát "obrovskou roli". "Viděl jste, jak zlo může nahradit všechno, viděl jste dnes ráno, co může způsobit nenávist," řekl Muskovi prezident. Musk podotkl, že dnešní den pro něj byl "emocionálně obtížný" a že kromě míst, kde docházelo k vraždám "viděl video, na němž se vrazi radovali". "Tito lidé jsou odmalička krmeni propagandou. Je pozoruhodné, čeho jsou lidé schopni, když jsou odmalička krmeni lžemi," řekl.

Už ráno izraelské ministerstvo komunikací oznámilo, že se s Muskem dohodlo, že jeho síť Starlink nebude aktivována v Izraeli ani v Pásmu Gazy bez souhlasu izraelské vlády. Minulý měsíc totiž Musk prohlásil, že pomůže s obnovením spojení v Pásmu Gazy, které tam bylo v důsledku bojů několikrát přerušeno, aby umožnil koordinaci humanitární pomoci a záchrany civilistů.

Muskovi má návštěva Izraele podle serveru Ynet vylepšit image poté, co ho židovská sdružení obvinila z antisemitismu. Musk například tento měsíc reagoval na příspěvek na své sociální síti X, v němž uživatel platformy napsal, že Židé podporují "nenávist vůči bělochům". Musk k tomu připojil souhlasnou reakci. Kritizoval také židovskou organizaci Anti-Defamation League, která tvrdí, že na jeho platformě X se po začátku izraelské války s Hamásem v Pásmu Gazy výrazně zvýšil počet antisemitských příspěvků.

Tento měsíc společnosti Apple, Disney, Warner Bros Discovery či Lionsgate pozastavily marketing na síti X kvůli tomu, že se jejich reklamy začaly objevovat u příspěvků s antisemitským obsahem.

Platformu X, dříve známou jako Twitter, převzal Musk loni v říjnu. Za jeho působení se mimo jiné uvolnila pravidla pro psaní příspěvků, což podle kritiků otevřelo cestu k nenávistným projevům nebo šíření nepravdivých informací. Síť se kvůli oslabenému moderování obsahu potýká s odchodem inzerentů.