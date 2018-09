Erdogan si velký projev k Němcům odpustí

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan během návštěvy Německa na konci září nevystoupí před krajany s žádným velkým projevem, jak se původně očekávalo. S odvoláním na prohlášení turecké ambasády v Berlíně o tom informovala agentura DPA. V plánu není ani společné setkání Erdogana a německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera s Turky žijícími v Německu, o což dříve Ankara stála. Erdogan, který v minulosti navštívil Německo opakovaně, do spolkové republiky zamíří vůbec poprvé na oficiální státní návštěvu. Předpokládá se, že Erdoganovu cestu budou doprovázet velké demonstrace odpůrců tureckého prezidenta, ale také manifestace jeho příznivců.

"Velký projev v hale není plánován," citovala DPA mluvčího tureckého velvyslanectví. Mluvčí ale řekl, že je možné, že Erdogan v sobotu 29. září využije příležitost slavnostního otevření nové mešity v Kolíně nad Rýnem a ke krajanům a Němcům tureckého původu krátce promluví.

S vysokou pravděpodobností se neuskuteční ani Erdoganovo předpokládané setkání s krajany za doprovodu Steinmeiera. Kancelář spolkového prezidenta podle informací DPA žádnou takovou akci nyní nepřipravuje.

Erdoganův upravený program je podle některých hodnocení možné vnímat jako vstřícný krok vůči Německu, neboť mezi Ankarou a Berlínem panují napjaté vztahy. Ty se vyhrotily po pokusu části turecké armády zbavit Erdogana moci. Turecký prezident ze zosnování akce viní duchovního Fethullaha Gülena a jeho hnutí pak označuje za teroristické. Při zátazích proti údajným příznivcům Gülena byly zadrženy desítky novinářů včetně těch, kteří mají i německé občanství. Západní spojenci Turecka tvrdý postup tureckých úřadů kritizují s tím, že se Erdogan snaží využít puč jako záminku k potlačení opozice.

Erdoganova státní návštěva Německa tak bude velkou příležitostí, jak vztahy s Německem a západními státy normalizovat. Podle původních informací se cesta uskuteční ve dnech 28. a 29. září. Nyní ale média uvádějí, že do Německa přiletí již 27. září, kdy se vrátí do Evropy ze zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku.