Estonsko, stejně jako Finsko, oznámilo, že z Ruska přicházejí migranti bez potřebných dokladů.

Estonsko podobně jako Finsko tvrdí, že z Ruska se na jeho území snaží dostat migranti bez platných dokladů. Dnes to podle agentury DPA řekl estonský ministr vnitra Lauri Läänemets. Finsko oznámilo, že v noci na sobotu uzavře polovinu z osmi hraničních přechodů s Ruskem, aby omezilo počty přicházejících žadatelů o azyl z třetích zemí.

Läänemets jako příklad uvedl, že Rusko přes svoji hranici s Estonskem pustilo osm občanů Somálska navzdory tomu, že neměli doklady potřebné pro vstup do této členské země EU a NATO. Pohraničníci v Narvě je proto odmítli do Estonska pustit a poslali je zpět do Ruska.

Läänemets také řekl, že estonské úřady zaznamenaly, že na ruské straně hranice jsou další takoví lidé, a ujistily, že podniknou vše proti tomu, aby se situace vyostřila. Svůj postup koordinují s Finskem.

"Chceme dát najevo, že takto se přes Estonsko do Evropské unie jezdit nedá," řekl estonský ministr vnitra.

Finská ministryně vnitra Mari Rantanenová tento týden uvedla, že počet žadatelů o azyl přicházejících na hraniční přechody z Ruska výrazně narostl. Migranti podle finského serveru Yle pocházejí mimo jiné z Iráku, Sýrie, Jemenu a Turecka.

Se silným náporem migrantů z krizových oblastí na Blízkém východě nebo v Africe snažících se proniknout do EU přes Bělorusko se v uplynulých letech potýkalo Polsko, Litva a Lotyšsko. Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko, blízký spojenec Kremlu, podle nich využíval migranty jako hybridní zbraň proti Evropské unii.