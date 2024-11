EU dodala Ukrajině přes 980.000 dělostřeleckých granátů, uvedl Borrell

Evropská unie dodala Ukrajině přes 980.000 dělostřeleckých granátů a hranici jednoho milionu překoná do konce roku. V dnes zveřejněném rozhovoru s ukrajinským portálem Jevropejska pravda to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. S dodávkami dělostřelecké munice pomáhá rovněž iniciativa vedená Českem. Podle českého premiéra Petra Fialy díky tomu Ukrajina do konce roku získá 500.000 granátů.

EU se už dříve zavázala předat do letošního března Ukrajině na obranu před ruskou invazí milion kusů dělostřelecké munice. "Vím, že jsme se zavázali, že to toho dosáhneme do jara, ale neuspěli jsme. Stihneme to do konce roku," řekl Borrell, který v sobotu Ukrajinu navštívil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videoposelství Borrellovo prohlášení označil za významnou zprávu. "Očekává se, že evropští partneři plně realizují svou iniciativu dodat Ukrajině jeden milion dělostřeleckých granátů," dodal.

Zelenskyj také řekl, že nedávné údery ukrajinských sil na sklady zbraní v ruském týlu měly za následek útlum aktivit nepřátelského dělostřelectva na frontě. Vyzval proto partnerské země, jmenovitě Spojené státy, Británii a Německo, aby umožnily Kyjevu používat západní zbraně na cíle v hloubi ruského území.

Borrell připomenul, že další munici dostala Ukrajina v rámci bilaterálních dohod s unijními státy. Dodal, že funguje také česká iniciativa, i když ne tak rychle, jak se původně očekávalo.

Problém s muničním zásobováním z EU souvisí podle Borrella s nedostatečnou výrobní kapacitou. Původní unijní slib výrobní možnosti nezohlednil, protože představitelé EU skutečnou produkční kapacitu neznali. "Nyní už výrobní kapacitu máme," řekl. EU tak chce stávající tempo dodávek zachovat.

Výrobu munice spustila také Ukrajina, aby snížila svou závislost na zahraničních dodávkách, poznamenala agentura Reuters.