EU řeší možnosti dotace přepravy obilí z Ukrajiny skrze okolní země

Evropská unie vážně zvažuje dotování přepravy ukrajinského obilí přes okolní země. Informovala o tom o víkendu na svém zpravodajském portálu polská rozhlasová stanice Polskie Radio s odvoláním na zjištění své bruselské zpravodajky.

O subvencování přepravy ukrajinského obilí se podle zpravodajky diskutuje na schůzkách zástupců Evropské unie, Ukrajiny a pěti členských zemí EU, které zakázaly dovoz ukrajinské pšenice a dalších zemědělských produktů. Těmito státy jsou Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko.

Záměrem podle stanice Polskie Radio je, aby EU v rámci své pomoci Ukrajině financovala dopravu ukrajinského obilí do vybraných přístavů, odkud by toto obilí pokračovalo do Afriky a Asie. "Taková podpora tranzitu by byla nejlepším řešením. Nejde o velké náklady," řekl zpravodajce jeden z účastníků rozhovorů.

Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko se zákazem dovozu ukrajinských zemědělských produktů snaží chránit domácí zemědělce. Evropská komise těmto zemím v květnu povolila zakázat na domácím trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen. Opatření nicméně neomezuje exportní tranzit do dalších zemí.

Zákaz má skončit 15. září. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko nicméně požadují jeho prodloužení až do konce roku. Podle stanice Polskie Radio chtějí, aby toto prodloužení bylo součástí dohody o subvencování přepravy ukrajinského obilí.

Rusko v polovině července odstoupilo od takzvaných černomořských obilných dohod. Ty umožňovaly Ukrajině bojující proti Rusku vyvážet obilí a další zemědělské produkty i přes ruskou blokádu v Černém moři. Rusko po odstoupení od dohody zintenzivnilo útoky na ukrajinské přístavy, což vedlo k výraznému poškození exportní infrastruktury.