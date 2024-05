Europarlamentní frakce Identita a demokracie vyloučila Alternativu pro Německo

Europarlamentní frakce Identita a demokracie (ID) dnes s okamžitou platností vyloučila Alternativu pro Německo (AfD) ze svých řad, důvodem jsou skandály týkající se volebního lídra strany Maximiliana Kraha. AfD se chce podle televize Welt odvolat.

Europoslanci AfD se dnes pokoušeli neúspěšně vyloučení celé strany zabránit tím, že vedení ID navrhli vyškrtnout z frakce jen Kraha. Spolupředsedové AfD Alice Weidelová a Tino Chrupalla věří, že po červnových volbách získají v Evropském parlamentu spolehlivé partnery.

Návrh na vyloučení celé europoslanecké delegace podal šéf frakce Marco Zanni. Pro odluku hlasovali podle německých médií mimo jiné italská Liga, ze které je i Zanni, česká Svoboda a přímá demokracie (SPD), francouzské Národní sdružení (RN) Marine Le Penové nebo belgický Vlámský zájem.

Zanni v návrhu uvedl, že Krahovy aféry, a tím i všichni europoslanci AfD, poškozují soudržnost a pověst frakce. Kraha dohnaly kauzy týkající se podezření z přijímání úplatků za ruskou propagandu a také případ jeho asistenta, který je podezřelý ze špionáže pro Čínu. Pobouření vyvolal i Krahův novinový rozhovor, ve kterém zlehčoval zločiny nacistických jednotek SS. Kauza s možnými úplatky od proruské sítě se týká i dvojky eurokandidátky AfD a spolkového poslance Petra Bystroně.

"Rozhodnutí frakce ID jsme vzali na vědomí," uvedli v prohlášení pro média Weidelová a Chrupalla s tím, že na volby a nadcházející dny hledí optimisticky a že po volbách bude AfD usilovat o vznik silné europarlamentní frakce. "Aby bylo možné v Bruselu politicky pracovat, je spolupráce spřízněných stran nezbytná. Jsme si proto jistí, že také v novém legislativním období budeme mít na naší straně spolehlivé partnery," dodali spolupředsedové.

Místopředseda SPD Radim Fiala připomněl středeční vyjádření hnutí, kterým se od AfD oficiálně distancovalo. SPD ve středu oznámila, že s AfD v Evropském parlamentu nebude společně zasedat. "SPD učinila stejné kroky jako francouzské Národní sdružení a italská Liga. Tím považujeme celou věc za uzavřenou," sdělil dnes ČTK Fiala.

Vyloučení AfD z ID je na unijní úrovni vnímáno jako symbolický krok, protože Evropský parlament se znovu sejde až po červnových volbách. Rozhodnutí by podle některých komentátorů mohlo zároveň znamenat, že frakce ID po volbách neposílí tolik, jak se očekává. Pro samotnou AfD je ale dnešní verdikt těžkou ranou, protože pravicově populistická strana tak přichází jen dva týdny před volbami do Evropského parlamentu o své obvyklé zahraniční spojence. Televize Welt to v komentáři označila dokonce za knockout.