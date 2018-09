Abramoviče podezírají Švýcaři z praní špinavých peněz

Švýcarská federální policie podezírá ruského oligarchu a majitele anglického fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče z praní špinavých peněz a z možných kontaktů s organizovaným zločinem. Vyplývá to z policejního stanoviska k Abramovičově dva roky staré žádosti o povolení k usídlení ve Švýcarsku. Abramovičův právník tvrzení švýcarské policie odmítl jako nepravdivé.

Abramovič žil v Británii, ale tamní úřady mu na jaře neprodloužily vízum. Nyní má izraelský pas.

Švýcarská federální policie ve svém vyjádření k Abramovičově žádosti z roku 2016 uvedla, že miliardář představuje hrozbu pro národní bezpečnost a jeho přítomnost v zemi by mohla ohrozit její pověst. Policie rovněž usoudila, že je důvod věřit, že "přinejmenším část svého majetku žadatel nabyl nezákonně".

Abramovičův právník Daniel Glasl vyjádření švýcarské policie odmítl jako zcela nepravdivé. "Pan Abramovič nikdy nebyl obviněn z účasti na praní špinavých peněz a nemá ani záznam v trestním rejstříku. Neměl žádné vazby na kriminální organizace a ani z takových vazeb nebyl obviněn," řekl Glasl, jehož citoval britský deník The Guardian. Glasl dodal, že švýcarskou policii oficiálně požádal o úpravu uvedených skutečností a že zvažuje další právní kroky.

Také The Guardian podotýká, že "výbušné" stanovisko švýcarské policie se nezakládá na žádných soudních rozhodnutích a oligarcha nebyl ve Švýcarsku z ničeho obviněn. Dokument je podle listu založen na policejních informacích, které se nedají snadno ověřit, a Abramovič proto musí být považován za nevinného.

Miliardář v úterý prohrál sedm měsíců trvající soudní bitvu s curyšským vydavatelstvím Tamedia o to, zda Tamedia může, nebo nemůže zveřejnit policejní stanovisko, které si vyžádaly švýcarské imigrační úřady posuzující Abramovičovu žádost.

Jeden z nejbohatších lidí na světě o povolení k pobytu požádal v červenci 2016. Usídlit se chtěl v luxusním lyžařském středisku Verbier. Kanton Valais to nejprve povolil, ale federální úřady byly patrně opačného názoru. V roce 2017 Abramovič svou žádost stáhl.

Od letošního května Abramovič vlastní izraelský pas. Izrael osobám s židovskými kořeny dává v rámci repatriačních programů občanství automaticky, pokud se rozhodnou do Izraele přestěhovat. Izraelské občanství Abramovičovi sice umožňuje půlroční bezvízový pobyt ve Spojeném království, ale pokud by chtěl v Británii žít, pracovat nebo studovat, musel by znovu požádat o vízum. To by podle The Guardian znamenalo, že úřady začnou prověřovat jeho majetek.