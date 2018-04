Alarmující. Počet rasistických urážek v MHD se zvyšuje

Počet nenávistných zločinů ve veřejné dopravě ve Velké Británii za posledních pět let rapidně vzrostl. Vychází to z oficiálních čísel Britské transportní policie (BTP). Informaci přinesl server The Independent.

Počet hanlivých, nenávistných urážek s náboženským podtextem se ve veřejné dopravě (železnice, metro, autobusy) na britských ostrovech od roku 2013 zvýšil až pětinásobně. Homofobní urážky zaznamenaly za stejné období nárůst o více než 200 procent, tvrdí The Independent, který získal data od BPT.

Nenávistné projevy vůči gayům a lesbám se ztrojnásobily. Zatímco v roce 2013 policie zaznamenala "jen" 139 případů, minulý rok už bylo číslo mnohem vyšší - 416. Co se týče rasistických urážek, tam došlo k menšímu nárůstu, a sice z 1453 v roce 2013 na 2566 v roce 2017. Klesl pouze počet urážek invalidů či jinak postižených.

Vše to očividně zavinily nedávné události, ke kterým ve Velké Británii došlo a jež ve společnosti klidu rozhodně nepřidaly. Ať už to bylo ubodání vojáka Leeho Rigbyho dvěma muslimskými konvertisty nigerijského původu v roce 2013, hlasování o brexitu o tři roky později, nebo loňský teroristický útok na koncertu Ariany Grande v Manchesteru.

Podle BTP se většina nahlášených případů týká spíše verbálních než fyzických útoků, přesto je jejich zvýšený počet alarmující. "Je to mimořádně závažné (verbální útoky) a každý případ bereme velmi vážně," dodal mluvčí BTP.

Nedávno se museli zástupci londýnské veřejné dopravy omluvit za to, že zpěvák Will Young čelil slovním homofobním urážkám od řidiče autobusu. Před měsícem zase BTP zahájila vyšetřování, poté co mladý pár natočil video, jak ho rasisticky urážejí ve vlaku na východě Londýna.

Svůj podíl má brexit

Podle Iana Mahoneyho, profesora kriminologie z Liverpool Hope University, jsou pokusy o instalování více kamer ve veřejných prostorech neefektivní, jelikož tolik neodstrašují jako přítomnost policejního důstojníka, který může na místě okamžitě zakročit.

Mahoney je přesvědčen, že hlasování o brexitu rozhodně povzbudilo ty, kteří se předtím zdráhali se svými rasistickými či podobnými názory vyjít na veřejnost. "Fakt, že nejsilnější nárůst rasově a nábožensky motivovaných forem nenávistných zločinů ve veřejné dopravě nastal od roku 2016, není náhoda a jednoznačně k tomu (brexitu) inklinuje," řekl.

To potvrzují i čísla BTP. Ještě dvanáct měsíců před hlasováním klíčového referenda o budoucnosti země v rámci evropského společenství, zaznamenala policie celkem 3046 zločinů z nenávisti. V roce po hlasování už ale bylo číslo za stejnou dobu skoro na pěti tisících.