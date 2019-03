Ambasádu KLDR v Madridu přepadla skupina disidentů

Únorové přepadení severokorejské ambasády v Madridu zosnovala skupina disidentů Cheollima Civil Defense (CCD), která se snaží svrhnout režim severokorejského diktátora Kim Čong-una. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření na webu skupiny. CCD dále tvrdí, že nešlo o útok a že skupina byla pozvána. Zdůraznila, že do incidentu nebyla zapojena žádná vláda.

V úterý byla zveřejněna zpráva španělského soudu o výsledcích vyšetřování, která uvádí, že mezinárodní gang nabízel americké tajné službě FBI data, která při přepadení ambasády ukradl. Podle soudce Josého de la Maty útok na velvyslanectví provedla skupina deseti cizinců pod vedením Mexičana žijícího v USA, který vystupuje pod jménem Adrián Hong Chang.

Tento muž pět dní po přepadení madridské ambasády kontaktoval ve Spojených státech Federální úřad pro vyšetřování (FBI), kterému údajně nabízel materiál ukradený na ambasádě KLDR v Madridu.

Zpráva neuvádí, zda americká strana nabídku přijala, a zřejmé není ani to, jak se o ní vyšetřovatelé dozvěděli. FBI k případu vydala prohlášení, v němž věc odmítla potvrdit, či vyvrátit. Americké ministerstvo zahraničí dosud informaci nekomentovalo.

Skupina deseti osob, v níž byl kromě Changa také Američan či Jihokorejec, přepadla severokorejskou ambasádu 22. února odpoledne. Ozbrojena atrapami pistolí a noži tam několik hodin zadržovala její zaměstnance a přesvědčovala je, aby zběhli z KLDR.

Všem ze skupiny se podařilo krátce po činu uprchnout ze Španělska přes Lisabon do Spojených států. Soudce podle agentury Reuters hodlá podat formální žádost o vydání podezřelých zpět do Španělska, kde jim hrozí až 28 let vězení za trestné činy vniknutí na cizí pozemek, ublížení na zdraví a loupež.

Zavraždili bratra

Žádná obvinění dosud nebyla vznesena proto, že Severokorejci případ oficiálně nenahlásili. Španělská policie se o případu dozvěděla jenom díky tomu, že ji zavolala žena jednoho z pracovníků velvyslanectví, které se oknem podařilo uprchnout. Chang, který se po příjezdu hlídky vydával za zaměstnance ambasády, však přivolané policisty přesvědčil, že se v budově nic neděje. S pomocí této lsti mohli útočníci nerušeně uprchnout do USA.

CCD vešla v obecnou známost po zavraždění Kim Čong-nama, bratra severokorejského diktátora, před dvěma lety na letišti v Malajsii. Ze zorganizování vraždy, která byla podle vyšetřovatelů spáchána zakázanou bojovou látkou VX, jsou podezřelé severokorejské tajné služby.

Po Kim Čong-namově smrti zveřejnila CCD v březnu 2017 na internetu videonahrávku, v níž uvedla, že se postarala o Kim Han-sola (syna zavražděného), jeho matku a sestru.

Podle britského deníku The Telegpraph, který se odvolává na prohlášení zběhlého severokorejského diplomata Tche Jong-ha, bylo cílem akce na madridském velvyslanectví získání šifrovacího počítače, kterým Pchjongjang posílá rozkazy na své ambasády po celém světě. Pro Severokorejce má podle něj toto zařízení "větší cenu než lidský život" a jeho ztráta může "kriticky ohrozit" tamní režim.