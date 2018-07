Anglické školky zakazují dětem na popud rodičů pistole a meče

Rodiče přestávají svým malým dětem kupovat dětské pistole nebo meče z obavy, že tyhle hračky v nich vyvolávají násilí. Jedna z populárních dětských her "na policajty a zloděje" tak může být brzy minulostí. Alespoň v Anglii, kde z průzkumu, jehož se účastnily školky, vyplynulo, že dětské zbraně přestávají být postupně povolovány. Zprávu uvedl britský server The Telegraph.

Stále více školek na britských ostrovech zakazuje dětem nosit s sebou hračky jako pistole nebo meče. Vyplývá to z průzkumu, který uskutečnil web daynurseries.co.uk. Zúčastnilo se ho přes tisíc majitelů a zaměstnanců (ředitelky, učitelky...) školek.

Hlavní podíl na tom má zvýšený strach rodičů, kteří dávají na rady expertů a svým dětem přestávají tyto hračky kupovat. Bojí se, že to v nich vzbudí agresi a touhu po násilí, myslí si Sue Learnerová, editorka portálu, jenž průzkum uskutečnil. Až 80 procent dotázaných potvrdilo, že v jejich školce nejsou dětské zbraně povoleny. Zbylá pětina respondentů pak odpověděla, že zákaz u nich neplatí. Zajímavé zjištění přinesla také otázka na vhodnost nošení kostýmů superhrdinů. Každá dvacátá školka to rovněž svým dětem zakazuje.

"Obecně zde existuje strach, že zbraně vzbuzují agresi a násilí a vytvářejí hlučné, chaotické prostředí," říká k výsledkům průzkumu Learnerová. "Mnohé školky jsou kvůli tomuto názoru pod tlakem rodičů, ale pokud dětem zabráníme hrát si s takovými hračkami, řídíme tím jejich nápadité představy o hraní. Třeba hry na policajty a zloděje posilují fyzické aktivity, děti běhají, schovávají se, skáčou, různě se krčí," obhajuje smysl "násilných" hraček.

Školky by podle Learnerové měly místo omezování naopak děti povzbuzovat ke hrám, kde je zapotřebí pohybu a různých fyzických aktivit. "Mám tři syny. Všichni si hráli s pistolemi a podobnými hračkami a v pozdějším věku se v agresivní teenagery nezměnili," argumentuje. "V naší společnosti se stále více šíří obezita, musíme proto s dětmi spolupracovat a nabízet jim hračky a hry, které budou vyžadovat pohyb," uzavřela.

Rodiče a jejich představy

Smysl zákazu těchto hraček příliš nechápe ani ředitel rodinného centra Soho v Londýně Greg Lane. Tvrdí, že v jeho školkách není nošení dětských zbraní zakázáno, ale ani doporučováno. "Neprobíhá to tak, že se ptáme, co si dítě zítra s sebou přinese za hračku. Nošení zbraní nepodporujeme ani nezakazujeme," sdělil.

Podle Davida Wrighta, spolumajitele školky Paintpots v Southamptonu, tkví hlavní problém v tom, že rodiče své představy a předsudky o světě promítají právě do své výchovy dětí. "Podle mě musíme umět rozlišit, co je čistě dětská představivost a co se děje v reálném světě," myslí si.