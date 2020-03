Ankara přesouvá migranty, aby ztížila práci Řekům, píše španělský list

Stovky migrantů jsou přesouvány podél řecko-turecké hranice z místa na místo v autobusech a minibusech soukromých společností, zřejmě se souhlasem tureckých úřadů. Zdá se, že je to pro Ankaru dobrý nástroj, jak vytvořit tlak na různých místech hranice a ztížit práci řeckých policistů bránících migrantům v přechodu do EU, napsal španělský deník El País.

"(Turecký prezident Recep Tayyip) Erdogan nám řekl, že hranice je otevřená. Tak jsme přišli do Edirne, ale policie (turecká) nás zastavila. Řekli nám, že nemůžeme k hraničnímu přechodu Pazarkule a nasměrovali nás k řece, kde jsou čluny. Ale na druhé straně jsou Řekové, kteří ti všechno seberou a vrátí tě do Turecka," popsal situaci reportérovi deníku El País afghánský uprchlík Muhammad Husajn.

Pozemní hranice mezi Tureckem a Řeckem je dlouhá asi dvě stě kilometrů a většinu z ní tvoří řeka Evros (turecky Meriç). U přechodu Pazarkule/Kastanies (na severu řecko-turecké hranice) je v délce asi deseti kilometrů plot postavený Řeckem v roce 2012. Právě v této oblasti se v posledních dnech shromáždilo více než pět tisíc lidí a řecké úřady přechod zcela uzavřely zábranami a ostnatým drátem. V blízkosti vytvořili běženci improvizovaný tábor.

"Teď už je to lepší, přivezli nám mobilní WC a dávají nám jídlo. A taky řecký vrtulník už tu nelétá tak často jako v předchozích dnech," popsal prostřednictvím mobilní aplikace WhatsApp situaci na místě íránský běženec. Turecké úřady zakázaly v sobotu večer zahraničnímu tisku v tomto místě přístup k hranici.

Erdoganovy výhrůžky

Většině pokusů přejít tam hraniční čáru řecká policie zabránila slzným plynem, některým migrantům se ale podařilo plot překonat. Prostříhali ho nůžkami, které jim podle řecké policie dali sami turečtí policisté, což potvrdil deníku El País i jeden uprchlík.

Také na přechodu Ipsala/Kipoi (na jihu řecko-turecké hranice) jsou stovky migrantů. "Převezli je více na jih, do oblasti Enezu, nedaleko ústí řeky Evros," řekl deníku El País místní celní úředník.

Ti, kdo přejdou Evros, jsou vráceni řeckou policií poté, co jim policisté seberou všechny věci. Řecko hranici opevnilo a vyslalo tam mnoho vojáků a policistů, jejichž přesný počet nezveřejnilo. Požádalo též evropskou agenturu Frontex, aby v příštích dnech poslala na pomoc 700 lidí, lodě a hlídkové vozy. Kromě toho jako demonstraci síly uspořádalo Řecko tento týden vojenské cvičení v pohraničí v oblasti řeky Evros i u pobřeží ostrova Lesbos, který leží asi 30 kilometrů od řecké pevniny a míří na něj v posledních dnech také více migrantů.

"Policie a řecká armáda dělají v tuto chvíli velmi dobrou práci, skoro nikdo na řecké území neprošel a těch pár stovek, co prošlo, bylo zatčeno," řekl řecký zdroj. Vláda v Aténách tvrdí, že od víkendu zabránila 25 tisícům pokusům o ilegální přechod hranice. Erdogan hovoří o "více než sto tisících běženců, kteří přešli" a "brzy jich bude více než milion", vyhrožuje.

Migranti se smrti nebojí

Takovými i dalšími prohlášeními podněcuje migranty. Dostávají také prostřednictvím aplikací WhatsApp a Telegram falešné zprávy, že Řecko v příštích dnech otevře hranice nebo že přijedou lodě z EU a odvezou je na bezpečné území.

Tomu, že proud migrantů je manipulovaný, nasvědčuje i skutečnost, že - kupodivu - na turecko-bulharské hranici se žádné velké skupiny migrantů jako v Pazarkule v těchto dnech zatím neobjevily.

A ačkoli někteří běženci to vzdali, mnozí budou dál zkoušet štěstí. Jako například Syřan Abdal Razzák, který přešel do Řecka v neděli přes řeku Evros a byl vrácen zpět do Turecka poté, co mu řecká policie sebrala i tkaničky do bot. "Zkusím to znovu. Jestli chtějí, ať mě zabijou, smrti se nebojím. Ale přísahám, že to zkusím znovu," dodal odhodlaně.