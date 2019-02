Antisemitistické nálady v Německu nebezpečně narůstají

Počet antisemitských trestných činů loni v Německu vzrostl v porovnání s předchozím rokem o téměř deset procent na 1646. Vyplývá to z předběžných vládních statistik, které dnes zveřejnil deník Der Tagesspiegel. Šéf německé Ústřední rady Židů Josef Schuster volá po odhodlanějším boji proti projevům antisemitismu, informovala agentura AP.

Vláda podle německého listu údaje poskytla parlamentu na žádost krajně levicové strany Levice. Loni bylo zaznamenáno 1646 trestných činů souvisejících s antisemitismem, zatímco v roce 2017 to bylo 1504. Jde tak o nárůst o 9,4 procenta a nejvyšší počet za posledních deset let v zemi, z níž v době nacismu vzešel holokaust. Počet násilných antisemitských trestných činů vzrostl meziročně z 37 na 62 a zraněno při nich bylo 43 osob. Konečné oficiální statistiky mají být zveřejněny v květnu.

Mluvčí kancléřky Angely Merkelové Ulrike Demmerová k tomu poznamenala, že postoj německé vlády je "naprosto jasný, totiž že pro antisemitismus v Německu není místo".

Schuster však vyzval k většímu odhodlání ze strany policie, politiků i justice. "Poslední čísla nejsou oficiální, ale odráží trend a to je alarmující," řekl Schuster. "To, co Židé pociťovali subjektivně, statistika potvrdila," dodal představitel německých Židů.