Asociace: Testy na covid-19 musí zlevnit, výsledek musí být do 1 dne

Testy na covid-19 se musejí podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) zlevnit. Jejich cena by se měla pohybovat kolem 500 korun. Nařízeno by také mělo být, aby testovaný dostal výsledek do 24 hodin, nikoliv do 48 hodin jak je stanoveno nyní. Hrazení testů cestovními kancelářemi (CK) klientům jedoucím do Řecka bude mít silný dopad na jejich ekonomiku. Ve středu to řekl místopředseda ACK Jan Papež. V úterý úhradu testů na koronavirus oznámila CK Alexandria, další CK volí příspěvek formou slevy na zájezd. Všem svým zákazníkům mířícím do Řecka testy zaplatí CK Fischer a Exim Tours, sdělili mluvčí kanceláří ve středu.

Rozhodnutí o hrazení testů na covid-19 cestovními kancelářemi Papež považuje za "záchranný kruh", aby vůbec udržely cestování v chodu. Je to podle něj ovšem další výdaj, který negativně poznamená jejich ekonomiku. "Pokud si klient koupí zájezd za deset tisíc korun, cestovní kancelář na něm může vydělat zhruba 990 korun. To je méně, než stojí test. Jeho proplacením tedy cestu klienta kancelář dotuje," uvedl Papež příklad.

Gesto CK by podle Papeže mělo být pro stát jasným signálem, že nemůže cestovní kanceláře nechat bez pomoci. Testování na koronavirus se podle Papeže stane součástí našich životů, je tedy třeba, aby klesla jejich cena. Ve fakultních a krajských nemocnicích je cena za test 1756 korun. Soukromá odběrová místa si mohou účtovat i více. Zároveň by podle Papeže měla být garance výsledku do 24 hodin. Výsledek do dvou dnů je podle něj pro cestovatele riskantní, mohlo by se totiž stát, že neodjede ne kvůli pozitivitě na koronavirus, ale nestihne mít dokumenty na cestu včas.

Papež zároveň ocenil práci hygieniků a armády, kteří podle něj v současné době usilovně pracují na nastavení nového systému v souvislosti s povinnými testy do Řecka. Je podle něj škoda, že se problematika nezačala řešit dříve, už když Slovinsko na začátku července Českou republiku zařadilo mezi rizikové země.

Češi musejí od 17. srpna se při cestě do Řecka prokázat negativním testem na koronavirus. CK Alexandria uhradí všem svým klientům testy do výše 1674 korun, což je maximální cena stanovená ministerstvem zdravotnictví. Testy za běžnou cenu zaplatí také CK Fischer, oznámil ve středu její mluvčí Jan Bezděk. CK Exim Tours podle svého obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky všem zákazníkům cestujícím do Řecka uhradí test do výše 1800 korun, řekl ve středu. Čedok poskytne na test slevu 1500 korun při koupi nového zájezdu do Řecka, CK Blue Style zlevní nový zájezd o cenu testu, nejvýše však o 1750 korun na osobu. Klientům, kteří mají již cestu koupenou, vystaví do částky 1750 korun dárkový poukaz.