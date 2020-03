Atentátník z Halle chtěl útočit na muslimy. Proč si nakonec vybral Židy

Atentátník z Halle chtěl původně útočit na muslimy, nakonec se ale podle své výpovědi rozhodl zvolit si za terč Židy, protože jsou pro "nespokojené bílé muže", jako je on, "největším problémem". Stephan Balliet to řekl ve svých výpovědích před soudcem a policisty, informují rozhlasové a televizní stanice NDR a WDR a deník Süddeutsche Zeitung. Německý pravicový extremista loni v říjnu ve východoněmeckém městě zabil dva lidi. Jeho čin zemi šokoval.

O vraždění muslimů Balliet, kterému bylo v době útoku 27 let, podle svých slov přemýšlel kvůli tomu, že do spolkové republiky v roce 2015 přišlo tolik uprchlíků. Rozhodl se, že se ozbrojí. Když totiž nikdo nic nepodnikal, bylo to podle jeho přesvědčení na něm.

Nakonec se ale rozhodl pro útok na Židy, tedy lidi, kteří ho "vytlačují ze života". Na otázku, jestli nějaké Židy zná, Balliet u jednoho z výslechů odpověděl, že nezná ani Angelu Merkelovou, ani Adolfa Hitlera, a přesto si o nich vytvořil názor.

O svém osobním životě vyšetřovatelům řekl, že byl vždy samotář bez přátel. Celé dni trávil na počítači ve svém malém pokoji, do něhož jeho matka nemohla vstoupit, ani aby tam vysála. Tato žena vyšetřovatelům o svém synovi řekla, že stále na vše nadával, ať už to byla Greta Thunbergová, předpověď počasí, nebo ženy v politice. Tvrdil také, že v Německu neexistuje svoboda vyjadřování, což podle něj bylo vidět už na zákazu popírání holokaustu.

U synagogy čtvrtmilionového Halle se byl Balliet podle svých slov před činem podívat dvakrát. Byl přesvědčen, že na nejdůležitější židovský svátek Jom kipur (Den smíření) budou její dveře všem otevřené. Tak tomu ale naštěstí nebylo a Balliet se s vlastnoručně vyrobenými zbraněmi a výbušninami přes masivní dřevěné dveře do synagogy, kde v tu dobu bylo kolem 50 slavících, nedostal.

U synagogy ale zezadu několika ranami zabil 40letou ženu, v nedalekém rychlém občerstvení s kebabem pak 20letého muže, který prosil o život. Při útoku natáčel video, které vysílal na platformě Twitch.

Očekává se, že nejvyšší státní zastupitelství v Karlsruhe v příštích dnech radikála obžaluje z dvojnásobné vraždy a devítinásobného pokusu o vraždu.