Autobus plný studentů se srazil s vlakem. Bilance je tragická

Nejméně pět mrtvých a 30 zraněných si dnes ráno vyžádala srážka vlaku s autobusem na železničním přejezdu u jihosrbského města Niš. Klinické centrum v Niši podle televize RTS sdělilo, že lékaři bojují o život deseti vážně zraněných osob.

Nehoda se stala na nechráněném železničním přejezdu v obci Donje Medjurovo na předměstí Niše, z jejíhož nádraží souprava předtím vyjela. Náraz byl podle médií tak silný, že vyhodil vlak částečně z kolejí a autobus přerazil vejpůl.

RTS informovala, že autobus vezl středoškoláky. O život přišel na místě jeden ze studentů a dvě dospělé osoby. Další dva lidé podlehli utrpěným zraněním při operaci v nemocnici. Všechny oběti - mrtví i zranění - byly v autobusu. Mezi hospitalizovanými je podle televize 13 dětí. Deset cestujících ve vlaku zůstalo bez zranění.

Příčina neštěstí se zatím vyšetřuje. Je pravděpodobné, že za tragédii nejspíš může nepozornost řidiče autobusu. Přejezd není chráněn závorami, ale upozorňují na něj dopravní značky.

#BREAKING MORE VIDEO A train and bus collision near #Nis 🇷🇸 #Serbia pic.twitter.com/UacE6C6Xv0