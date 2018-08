Automobil s Čechy unášela řeka v Rakousku půl kilometru

Štěstí v neštěstí měli v Rakousku dva Češi, kteří v úterý pozdě večer spadli s autem do řeky Kapruner Ache v salcburské oblasti Pinzgau. Proud je unášel asi 550 metrů, než vůz uvázl na dně v mělkém místě, z něhož se jim nezraněným podařilo dostat se na břeh. Informovala o tom agentura APA.

Vůz podle policie spadl do vody, když s ním 33letá řidička chtěla odjet z místa, kde parkovala. Až se ona a její 19letý spolujezdec dostali na břeh, byli pro jistotu převezeni do nemocnice v Zell am See. Tamní lékaři potvrdili, co bylo zřejmé na první pohled - bděl nad nimi anděl strážný a nic se jim nestalo.