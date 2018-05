Babčenko: Šlo mi o život, nechtěl jsem dopadnout jak Skripal

Ruský opoziční novinář Arkadij Babčenko rozhodně odmítl kritiku své předstírané vraždy a výčitky, že tím porušil novinářské standardy. Na tiskové konferenci v Kyjevě podle agentur zdůraznil, že mu šlo především o jeho život a o bezpečnost rodiny.

V úterý večer se z Kyjeva rozletěla do světa zpráva, že byl v ukrajinské metropoli zastřelen radikální kritik ruského režimu Babčenko a že šlo o nájemnou vraždu, k níž vedou stopy zřejmě z Ruska. Ve středu se však novinář objevil na tiskové konferenci šéfa ukrajinské tajné služby SBU živý a zdravý.

SBU vysvětlila, že předstíraným zločinem zabránila skutečné vraždě žurnalisty, jehož prý chtěly nechat zlikvidovat ruské tajné služby. Navíc šlo o to získat od objednavatele vraždy seznam dalších 30 lidí určených údajně rovněž k likvidaci.

Kyjev ale za tuto operaci čelí kritice i v zahraničí. A z novinářských kruhů se výtek dočkal i předpokládaný terč údajného vražedného útoku.

Babčenko podle agentury Reuters řekl, že zprvu zapochyboval, zda je hrozba vůči němu skutečná. Nicméně se o své vůli rozhodl na lest přistoupit, protože se obával, aby ho nečekal podobný osud jako bývalého ruského špiona Sergeje Skripala, který byl v Británii otráven společně se svou dcerou. Útok, který Londýn připisuje Moskvě, oba přežili.

"Chci říct každému, kdo poukazuje na to, že to podkopalo důvěru v novináře: A co byste dělali vy na mém místě, kdyby k vám přišli a řekli, že se na vás chystá vražda?" uvedl Babčenko.

"Moje první reakce byla: K čertu s vámi, chci se sbalit a zmizet na severním pólu. Pak jsem si ale uvědomil, kde se schováš? Skripal se také snažil schovat," dodal novinář.

Rok jsem žádal o povolení žít v ČR

Poprvé také odhalil detaily, jak byl trik s jeho fingovanou smrtí proveden. Večer ve stanovený den, kdy se měla událost odehrát, přišel k němu domů maskér a nalíčil ho tak, aby vypadal jako oběť střelby. Dostal tričko s otvory po střelách a polili ho prasečí krví. Pak lékaři, kteří byli do plánu zasvěceni, potvrdili, že je mrtvý, a byl převezen sanitkou do nemocnice a následně poslán do márnice.

Podle agentury Unian se Babčenko na tiskové konferenci mimo jiné rovněž ohradil proti tvrzení českého ministerstva vnitra, že nežádal o žádnou formu trvalého nebo přechodného pobytu v Česku. V této souvislosti přitom potvrdil, že nejdřív byl v Praze. "Rok jsme se snažili dostat u nich povolení k pobytu... Přes nizozemské velvyslanectví jsme se pokusili dostat povolení k pobytu, na což mi odpověděli, že dokumenty mohu podat pouze v Moskvě," citovala agentura novináře.

České ministerstvo ale na svém stanovisku trvá. "Žádost o pobyt se dle zákona podává v zemi, ze které žadatel pochází či ve které dlouhodobě pobývá. Ministerstvo vnitra na těchto skutečnostech nemá právo nic měnit," reagovalo přes twitter na dnešní Babčenkovy námitky.