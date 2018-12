Barceloně hrozí teroristický útok, varovali Američané turisty

Policie v Barceloně zvýšila bezpečnostní opatření v centru města poté, co dostala interní informaci o možném teroristickém útoku. Americké ministerstvo zahraničí v neděli na twitteru varovalo turisty před hrozbou útoku autem či autobusem na barcelonské rušné třídě La Rambla, která se stala terčem podobného útoku loni v srpnu.

Katalánská média v uvedla, že zvýšená přítomnost policie je patrná mimo jiné právě na třídě La Rambla či u katedrály Sagrada Familia. Zvláštní pozornost policisté věnují velkým vozům a autobusům, které přijíždějí do centra města.

Deník El Periódico s odkazem na interní pokyn místní policie uvedl, že informace o možném atentátu autem v Barceloně se týkají úterka (25. prosince) a že možným podezřelým je člověk narozený v marocké Casablance. Podle deníku vyhodnotila policie důvěryhodnost informace o hrozbě atentátu jako "střední". Více informací deník neuvedl.

Také španělské ministerstvo vnitra vydalo pro vánoční svátky už v polovině prosince pokyn, aby policie zvýšila bezpečnostní opatření na místech s vyšší frekvencí lidí. Toto pravidelné opatření potrvá do 8. ledna, uvedl deník La Vanguardia.

Barcelona zažila teroristický útok loni 17. srpna, kdy dvaadvacetiletý Maročan najel autem do lidí na třídě La Rambla. Dopaden a zastřelen policií byl za čtyři dny nedaleko Barcelony. Několik hodin po barcelonském útoku pět teroristů najelo autem do lidí v Cambrils asi 100 kilometrů od Barcelony. Útočníky policie zastřelila na místě. Oba útoky, které provedla stejná teroristická buňka, si vyžádaly 16 obětí a na 130 zraněných. Útočníci byli z valné většiny marocké národnosti a vyrostli ve Španělsku.

