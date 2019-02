Belgická mládež demonstrovala proti změně klimatu

Již čtvrtý týden v řadě vyšly do ulic tisíce belgických školáků, aby od politiků požadovali tvrdší kroky v boji proti klimatickým změnám. Místo do školy přišlo na protesty kolem 30 tisíc náctiletých, informovala agentura Reuters. Belgické demonstrace jsou součástí širšího mládežnického hnutí, které odstartovalo ve Švédsku.

V belgické metropoli podle Reuters protestovalo méně lidí, než minulý čtvrtek, avšak demonstrace tentokrát zasáhly i další města. V Lutychu volalo po přísnější ekologické politice asi 15 tisíc účastníků, další pochod se konal v Lovani.

Žáci a studenti bouchali na bubny, prozpěvovali hesla a nesli nespočet transparentů. Podle zpravodajského webu BBC několik desítek dětí před začátkem hlavních pochodů protestovalo i před bydlištěm belgické ministryně životního prostředí Marie-Christine Marghemové. Mládežnická iniciativa dostala nový impuls, když 3450 belgických vědců v otevřeném dopise vzkázalo, že "aktivisté mají naprostou pravdu", napsala BBC.

"Je to naše planeta a generace před námi vůbec nic neudělala. Za 20, 30 let z nás všech budou migranti, všichni budeme vystěhováni z naší planety," citoval Reuters 17letého Juliana Rumeho.

30,000+ students in Belgium skipped school and braved the rain and snow to protest climate change pic.twitter.com/Mp1s6CRu4z