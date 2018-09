"Bez jádra je boj proti změnám klimatu nemožný!"

Bez jaderné energie je boj proti změnám klimatu stěží možný. Prohlásil to šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Jukija Amano při zahájení zasedání Rady guvernérů, vrcholného orgánu MAAE. Pokud nebude vyčerpán plný potenciál atomové energie, bude podle Amana pro svět obtížné utlumit změny klimatu.

Amano, který kvůli onemocnění svůj proslov nemohl přednést osobně, se opírá o nové prognózy svého úřadu. MAAE v pesimistickém scénáři vychází z předpokladu, že do roku 2030 celosvětově klesne kapacita výroby jaderné energie o deset procent. Do roku 2040 bude dál klesat a do roku 2050 má kapacita výroby elektřiny z jádra opět vzrůst, ale údajně už nedosáhne dřívější úrovně.

V optimistickém scénáři MAAE sice nevylučuje, že produkční kapacita do roku 2030 o 30 procent vzroste, pro severní, západní a jižní Evropu ale organizace počítá s třicetiprocentním poklesem.

Loni se ze štěpení jádra vyrábělo zhruba deset procent elektřiny, která byla ve světě vyprodukována. V současnosti ji vyrábí dohromady 455 reaktorů.