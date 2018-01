Blair bije na poplach. "Britové budou odchodu z EU litovat"

Bývalý labouristický premiér Spojeného království Tony Blair na svém webu varoval Brity, že čas ke zvrácení rozhodnutí odejít z Evropské unie se krátí. Uvedl také, že odchod z evropského bloku by byla pošetilost, které by budoucí generace litovaly.

"Děláme chybu, kterou současné generace neumí pochopit a kterou nám budoucí generace neodpustí," uvedl Blair s tím, že letošní rok je poslední možnost se rozhodnout, zda nově navrhovaný vztah s Evropou je lepší než ten stávající.

"Nijak netajím, že mou touhou je, aby Británie zůstala v Evropské unii. To bylo totiž to nejdůležitější rozhodnutí, které jsme od druhé světové války učinili," konstatoval Blair, který v čele Británie stál od roku 1997 do 2007. Varoval také, že Británie po odchodu z EU zchudne a zeslábne.

Rozhodnutí opustit EU učinili Britové v referendu v červnu 2016. Pro odchod hlasovalo 52 zúčastněných voličů, v unii si naopak přálo setrvat 48 procent z nich.