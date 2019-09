Bohatý farmář se nechtěl rozvést, tak ho s milencem zavraždila

Policie v anglickém Hertfordshire našla po osmi měsících v řece tělo bohatého farmáře, kterého zavraždila manželka se svým milencem, protože odmítl podepsat rozvodové papíry potom, co se dozvěděl, že jeho žena udržuje mimomanželský poměr. Informoval o tom server The Telegraph.

William Taylor zmizel 3. června loňského roku, pár dní před oslavami svých 70. narozenin. Jak uvádí soudní dokumenty, po osmi měsících se našlo jeho tělo v řece. Zavraždila ho jeho 53letá manželka Angela Taylorová se svým 54letým milencem Paulem Cannonem.

Ti vraždu Taylora plánovali několik měsíců dopředu potom, co se odmítal s manželkou rozvést i přesto, že se dozvěděl o jejím poměru s Cannonem. Na vraždu si objednali pomoc třetí osoby, šedesátiletého Gwyna Griffithse.

"Během soudního líčení vyjde najevo, že oba společně sdíleli a vzájemně v sobě pěstovali jedovatou nenávist vůči Wiliamu Taylorovi. Opovrhovali jim," řekl u soudu v St. Albans žalobce John Price.

Taylor se s ženou oženil v roce 1992 a měl s ní tři děti. Jedno dítě měl ještě z předchozího manželství. Byl úspěšným podnikatelem, jeho statek dosáhl hodnoty jednoho milionu liber. V roce 2014 ho ale manželka požádala o rozvod. To odmítl, nicméně poskytl ji finanční vyrovnání včetně dvou nemovitostí.

"Pan Taylor se v průběhu let stal vlastníkem velmi rozsáhlého zemědělského statku. Šlo o bohatého muže soudě podle hodnoty pozemků, které vlastnil. I přes finanční vyrovnání podle jejich nároků nebyl s myšlenkou rozvodu smířen a nesouhlasil s tím. Dával jasně najevo, že ji chce zpět. Ona ale neměla zájem," řekl u soudu Price.

Manželka si pak o tři roky později našla milence v osobě Cannona, který na statku působil jako zemědělský dělník. Když se Taylor dozvěděl o jejich poměru, byl "naštvaný a zoufalý", přesto rozvod dál odmítal. Jeho trvalý nesouhlas s rozvodem nakonec vedl ze strany manželky a milence k velkému rozhořčení, uvedl u soudu Price.

Oba mu nejprve začali vyhrožovat, Cannon mu dokonce řekl, že kdyby byl v jeho situaci, tak "on by to chápal", slyšela porota. Nakonec se spor rozhodli vyřešit úkladnou vraždou. Oba milenci i jejich najatý pomocník Griffiths se k vraždě nepřiznali. Soud bude v následujících týdnech pokračovat.