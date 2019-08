Boj s plasty. V Anglii úspěšně omezují prodej jednorázových tašek

Od roku 2015, kdy v supermarketech v Anglii zavedli minimální povinný poplatek pět pencí (1,5 koruny) za jednorázovou plastovou tašku, se jejich spotřeba snížila o více než 90 procent. Průměrný Angličan tak nyní spotřebuje jen deset plastových tašek za rok. Před zavedením poplatku to přitom bylo 140, jak odhalily nové statistky. Informoval o tom server The Independent.

Během posledních tři a půl let vydala sedmička největších obchodních řetězců svým zákazníkům o více než 25 miliard jednorázových tašek méně, uvádí vládní statistiky. Ministryně životního prostředí Theresa Villiersová k tomu řekla, že čísla jsou odrazem toho, nakolik společnost po změně volala.

Prodej tašek každým rokem stále klesá. Jak uvedlo ministerstvo, tak sedmička velkých obchodů: Asda, Marks & Spencer, Morrisons, Sainsbury's, Co-operative Group, Tesco a Waitrose prodala ve druhé polovině roku 2018 a první polovině roku 2019 zhruba 550 milionů tašek, zatímco rok předtím to bylo lehce přes miliardu. Napříč všemi obchody v Anglii se pak číslo ve srovnání s obdobím 2017-2018 zmenšilo z 1,75 miliard na 1,11 miliardy tašek.

Obchodníci získané peníze z prodeje tašek věnují na dobrou věc. Od zavedení poplatku tak už přispěli celkovou částkou 169 milionů liber (asi 4,76 miliardy korun).

"Naše rozsáhlá akce pro snížení plastového odpadu, abychom naše prostředí zanechávali v lepším stavu, i nadále přináší pozitivní výsledky. Nikdo nechce vidět devastující dopady, které plastový odpad na naši drahocennou přírodu má. Tato čísla jsou silnou ukázkou toho, že společně voláme po tom, že je na čase skoncovat s plýtvající společností," řekla Villiersová.

Podle vědců se množství plastového odpadu v mořích v následující dekádě ztrojnásobí, pokud nebudou zavedena zákonná opatření ohledně vhazování odpadu do oceánů. Každý rok zemře kvůli sežrání plastu nebo zamotání se do něj milion ptáků a přes sto tisíc mořských savců, upozorňuje The Independent.

"Válka ještě neskončila"

I přes pozitivní zprávy ohledně klesajícího prodeje tašek zůstávají aktivisté opatrní. Omezit plasty je totiž třeba i na jiných místech. Technický ředitel společnosti Renewable Energy Association Jeremy Jacobs nabádá vládu k tomu, aby se nyní zaměřila na odstraňování plastů v zahradním odpadu.

"Pokles prodeje plastových tašek o 90 procent je mimořádným počinem. Je to ukázkou toho, čeho můžeme dosáhnout, pokud se vláda, průmysl a konzumenti postaví za společnou iniciativu. Válka ale neskončila. Nežádoucí plasty stále převládají v zahradních odpadech domácností, což má negativní vliv na kvalitu kompostů. Je tedy naprosto nezbytné, abychom při řešení odstraňování plastů v zahradních odpadech nasadili stejné tempo jako u jednorázových tašek," citoval server resource.co Jacobse.