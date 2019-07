Bojoval za IS. Soud ho poslal na sedm a půl roku do vězení

Soud v Nizozemsku za válečné zločiny v Iráku a Sýrii poslal na sedm a půl roku do vězení čtyřiadvacetiletého muže. S odvoláním na nizozemská média o tom informovala agentura Reuters. Odsouzený Oussama Achraf Akhlafa byl obviněn z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS), za kterou bojoval v iráckém Mosulu a syrské Rakce v letech 2014 až 2016.

Podle prokuratury muž například pózoval s ukřižovaným tělem, sdílel na internetu snímky obětí radikálů a několik měsíců působil jako odstřelovač IS. Byl to první proces s islamistickým bojovníkem v zemi. Původně prokuratura požadovalo pro muže trest vězení v trvání sedmi let a osmi měsíců.

Bojovat za IS do Iráku a Sýrie odešlo podle evropské policejní agentury Europol asi 5000 Evropanů. Zhruba 1500 z nich se vrátilo. Neexistuje ale žádný mezinárodní soud, který by se zabýval válečnými zločiny během syrské občanské války, proto někdejší bojovníky IS soudí místní soudy na základě takzvané univerzální jurisdikce. Ta umožňuje soudit pachatele válečných zločinů bez ohledu na to, kde se staly.