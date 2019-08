Bolton: Trump by se mohl sejít se Zelenským ve Varšavě

Poradce amerického prezidenta pro otázky národní bezpečnosti John Bolton v úterý přicestoval do Kyjeva, aby se seznámil s prioritami nového vedení po zvolení Volodymyra Zelenského do čela státu. Bolton řekl, že Donald Trump a Zelenskyj by se mohli zanedlouho sejít ve Varšavě. Zároveň dodal, že je v zájmu Spojených států vidět úspěšnou Ukrajinu.

"Předpokládáme, že prezidenti budou mít příležitost pohovořit ve Varšavě během akcí k 70. výročí vypuknutí druhé světové války," řekl Bolton. Schůzka by se podle něj měla uskutečnit, i když dosud nebyla oficiálně oznámena. "Jsem optimista. Budou mít příležitost si pohovořit, i když nevím, o jak dlouhé setkání půjde, vzhledem k přítomnosti na ceremoniích," dodal podle listu Ukrajinska pravda.

USA se podle tisku právě snaží zabránit prodeji ukrajinského podniku Motor-Sič, specializovaného na výrobu leteckých motorů a plynových turbín, čínským společnostem a také transferu technologií. Bolton nicméně uvedl, že tento problém by neměl kontakty Trumpa a Zelenského ovlivnit. "To není způsob, jak pracujeme," ujistil.