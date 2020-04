Boris Johnson je na jednotce intenzivní péče, jeho práci přebírá Raab

Zdravotní stav britského premiéra Borise Johnsona, který byl kvůli nemoci covid-19 v neděli přijat v jedné z londýnských nemocnic, se během pondělního odpoledne zhoršil. Oznámila to kancelář předsedy vlády. Johnson byl na doporučení lékařského týmu přesunut na jednotku intenzivní péče. Jeho povinnosti přebírá šéf britské diplomacie Dominic Raab, který v rozhovoru s BBC ujišťoval o "silném týmovém duchu" vlády.

"Premiér požádal ministra zahraničí Dominika Raaba, aby jej zastupoval tam, kde je to nutné. Premiérovi se dostává prvotřídní péče, děkuje všem pracovníkům (státního zdravotnického systému) NHS za jejich namáhavou práci a nasazení," uvádí večerní prohlášení úřadu vlády.

Do nemocnice St Thomas' Hospital se 55letý Johnson z domácí izolace přesunul v neděli večer poté, co se už déle než týden potýkal s nemocí. Vládní prohlášení tehdy hovořilo o "preventivním kroku" a "rutinních" vyšetřeních. Ještě při podvečerní tiskové konferenci pak Raab opakoval, že Johnson je v kontaktu s kolegy a nadále stojí v čele vlády.

Na jednotce intenzivní péče byl premiér podle britských médií přibližně od 19.00 místního času (20.00 SELČ). Lékaři se jej tam rozhodli přemístit pro případ, že by potřeboval plicní ventilaci. Premiérova kancelář ujišťovala, že Johnson "zůstává v tuto chvíli při vědomí".

Podle informací reportérů televize ITV nebo deníku The Times měl odpoledne předseda vlády potíže s dýcháním a musel být napojen na kyslíkový přístroj. "Když už bylo jasné, že jej musí přesunout do intenzivní péče, řekl poradci, že Dominic Raab by jej měl zastupovat," napsal na twitteru Steven Swinford z uvedeného listu.

Vzkazy od světových politiků

Svůj pozitivní test na koronavirus oznámil šéf kabinetu 27. března. Na pondělní informaci o zhoršení jeho zdravotního už reagovala řada politiků včetně nově zvoleného lídra opozičních labouristů Keira Starmera. "Ohromně smutná zpráva. Celá země v téhle nesmírně těžké chvíli myslí na předsedu vlády a jeho rodinu," uvedl předák na twitteru.

Podobné vzkazy přišly od Johnsonových předchůdců na premiérském postu, od Theresy Mayové a Davida Camerona, nebo od zahraničních státníků. "Přeji mu, aby tuto zkoušku rychle překonal," uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron, který v "těžkém momentu" vyjádřil "veškerou podporu" britskému premiérovi, jeho rodině a celému britskému lidu. Prezident USA Donald Trump sdělil, že "Američané se za Johnsona modlí".

Rychlé uzdravení popřál britskému premiérovi i český prezident Miloš Zeman. "Vážený pane premiére, myslím na Vás, přeji Vám mnoho sil v boji s nemocí, přeji Vám, abyste ji překonal a zvítězil nad ní," uvedl na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Nakazil se i ministr zahraničí

Johnson je jedním z více než 50 000 lidí, u nichž se v Británii od konce ledna potvrdila nákaza virem SARS-CoV-2. Stejný osud postihl kromě dalších politiků i ministra zdravotnictví Matta Hancocka, ten už ale není v karanténě, nemoc u něj podle všeho měla relativně mírný průběh.

Média při večerním vývoji poukazovala na to, že britský ústavní pořádek nestanovuje, kdo má dočasně vést vládu v případech, kdy toho její předseda není schopen. "Ministerský předseda zpravidla vybere někoho, kdo převezme jeho povinnosti, pakliže by se cokoli mělo stát," vysvětluje BBC. Tím někým se na počátku šíření nákazy stal právě šéf diplomacie.

Ministr Raab ve večerním televizním interview hovořil o "neuvěřitelně silném týmovém duchu" britské vlády a uskutečňování Johnsonových plánů pro "porážku koronaviru". "Práce vlády bude pokračovat," vzkázal.