Bosna řeší 18 zraněných migrantů. Z incidentu viní Chorvaty

Bosenská policie informovala o osmnácti migrantech, kteří za blíže neurčených okolností utrpěli zranění, když se v noci na středu snažili nelegálně dostat do Evropské unie přes hranici mezi Bosnou a Chorvatskem. Policisté oznámili, že běžence pocházející zejména z Pákistánu objevili poblíž chorvatské hranice a incident vyšetřují. Chorvatská policie později podle agentury AP vydala prohlášení, ve kterém potvrdila, že migrantům zabránila dostat se do Chorvatska, nicméně odmítla, že by proti nim použila sílu či je nějak zranila.

Podle bosenských úřadů je šest ze zraněných mužů stále v místní nemocnici, utrpěli zejména zranění nohou. Bosenský zpravodajský server Klix informoval, že migranty zatlačila zpátky do Bosny chorvatská pohraniční stráž, která při tom nelegálně vstoupila na území Bosny.

Chorvatská policie ale jakékoli použití síly odmítá. Potvrdila sice, že proti běžencům zasáhla, nicméně žádný z nich podle policejního prohlášení nevypadal zraněný ani nehledal lékařskou pomoc.

V roce 2015, kdy vrcholila migrační krize a statisíce běženců mířily přes Balkán do západní Evropy, hlavní vlna migrantů Bosnu minula. V poslední době ale po uzavření takzvané balkánské cesty se přes tuto bývalou jugoslávskou republiku vydává do Evropské unie stále více lidí prchajících z Afriky a Blízkého východu před boji nebo chudobou.

Migranti, kteří v Bosně uvázli, si přitom často stěžují na brutalitu chorvatské pohraniční stráže. Chorvatsko ale tato obvinění odmítá a prohlašuje, že policie jedná v souladu s mezinárodními standardy.

Bosna sdílí tisíc kilometrů dlouhou hranici s Chorvatskem, které je členem Evropské unie.