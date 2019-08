Bosna zatím podle EK nesplňuje kriteria pro členství v EU

Bosna a Hercegovina podle hodnocení Evropské komise dostatečně nesplňuje kriteria, aby se mohla stát členem EU. Senátní výbor pro unijní záležitosti s tímto hodnocením k žádosti balkánského státu o vstup do EU souhlasil.

Předseda výboru Václav Hampl (za KDU-ČSL) do stanoviska výboru přidal pasáž, podle níž by mělo být Česko připraveno na to, že před dalším rozšířením EU budou nutné její vnitřní reformy, což požaduje mimo jiné Francie. Senátor ČSSD Miroslav Nenutil dodal pasáž vyjadřující lítost nad tím, že mezi státy EU nepanuje jednotný názor na rychlost rozšiřování unie.

Bosna a Hercegovina požádala o členství v EU v únoru 2016. Podle EK zatím jen nedostatečně plní kritéria týkající se institucionální stability, která zaručuje demokracii, právní stát, lidská práva a respektování a ochranu menšin. Bude muset zlepšit volební systém a fungování soudnictví.

Balkánský stát dosáhl podle EK určitého stupně makroekonomické stability. Musí se zaměřit zejména na zrychlení rozhodovacích postupů a zlepšení jak podnikatelského prostředí. Komise vytkla balkánské zemi také značnou byrokracii, korupci a roztříštěnost vnitřního trhu.

Komise byla podobně kritická také k dalším balkánským aspirantům na členství (Albánii, Černé Hoře, Kosovu, Severní Makedonii a Srbsku) a především k Turecku. K výtkám patřily pokračující omezování lidských práv v důsledku pokusu o státní převrat v Turecku před třemi lety nebo politizace veřejné správy v důsledku zavedení prezidentského systému. Podle EK se změnami zhoršila situace v oblasti veřejné správy i soudního systému. Komise naopak ocenila pokrok Turecka v boji proti nelegální migraci.