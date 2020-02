Bouře pustoší Velkou Británii, Francii, Belgii i Německo

Kvůli bouři Ciara musely být v pondělí na severozápadě Evropy zrušeny stovky letů i vlakových spojení. Bouře, která s sebou přinesla silný vítr, se v neděli přehnala mimo jiné přes Británii a Irsko, kde zanechala bez elektřiny desítky tisíc domácností. Informovala o tom agentura AFP.

Francouzská meteorologická služba již v neděli večer vydala oranžovou, tedy druhou nejvážnější výstrahu pro 42 departementů, tedy bezmála polovinu, a varovala před vysokými "záplavovými vlnami" na pobřeží. V pondělí ráno výstraha stále platila pro 38 departementů na severu Francie. Bez elektřiny se ocitlo na 130 000 domácností. "Naše týmy jsou v terénu a snaží se situaci vyřešit," oznámil ve svém prohlášení provozovatel elektrické sítě Enedis.

Zejména na severu Británie bouře způsobila rozsáhlé záplavy a meteorologové dál varují před silným větrem, vydatným deštěm a sněhem. "I když bouře Ciara postupně odchází, neznamená to, že nás čeká klidnější počasí," uvedl meteorolog Alex Burkill. Počasí podle něj zůstane velmi nestálé. Meteorologové varovali zejména před hrozícími sněhovými bouřemi, stále silným větrem a námrazou, které by mohly Británii zasáhnout v příštích třech dnech. V některých oblastech by mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu.

Kvůli bouři, které se v Německu říká Sabine a v Británii Ciara, byla přerušena doprava na celých Britských ostrovech, zrušení či odložení spojů zasáhlo leteckou, železniční i lodní přepravu. Dopravu na silnicích i železnicích zablokovaly zejména popadané stromy. Bouři doprovázely přívalové deště a vítr o síle podobné hurikánu. Největší rychlost větru - 150 kilometrů za hodinu - zaznamenali ve vesnici Aberdaron ve Walesu. I v pondělí stále platí přes 170 vydaných varování před záplavami, ohrožen je zejména sever Anglie i jižní pobřeží, nejvíce pak hrabství Yorkshire a Lincolnshire. V neděli večer zůstávalo bez elektřiny 62 000 domácností, v pondělí jejich počet podle BBC poklesl na více než 20 000.

V Belgii v noci na pondělí rychlost větru v nárazech přesahovala rychlost 120 kilometrů za hodinu, což je podle místních meteorologů nejvíce za posledních několik let. Na některých místech kvůli popadaným stromům nabíraly velké zpoždění vlaky, v Bruselu v neděli večer a v pondělí ráno nejezdila část městské dopravy.

V belgické metropoli měli hasiči v noci téměř 800 výjezdů. Museli se vypořádat se sedmi desítkami popadaných stromů a množstvím poničených přístřešků či částí budov. Zdravotníci ošetřili několik desítek lehčích zranění, žádná vážnější nejsou hlášena.

Výstraha před silným větrem platí v Belgii i pro pondělí, ačkoli jeho nárazy proti noci mírně polevily a obloha nad metropolí se vyjasnila.

Problémy se očekávají po celý den

Německá letiště zrušila přes 800 letů. Dálková železniční doprava v celé zemi bude stát nejméně do 10.00. Velké problémy se ale očekávají po celý den. Živel, který v pondělí zasáhne především jih země, si už vyžádal několik těžce zraněných. V částech Německa kvůli němu zůstanou uzavřené školy, týká se to například celého Bavorska, kde je momentálně na 50 000 domácností bez elektřiny.

V celém jižním Německu v pondělí platí druhý nejvyšší stupeň varování, v některých regionech Bavorska a Bádenska-Württemberska pak dokonce stupeň nejvyšší. Meteorologové zde očekávají extrémně nepříznivé počasí.

Citelné dopady to má především na dopravu. Letiště v Mnichově zrušilo 420 letů, letiště ve Stuttgartu do pondělního rána 35. Stovky odřeknutých spojů jsou ale také na západě a severu země, kudy už bouře prošla. Největší německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem počítalo se zrušením 140 letů, vzdušné přístavy v Düsseldorfu a Kolíně nad Rýnem odřekly dohromady dalších 150 letů, Hamburk kolem 90. Dopady to má i na spojení s Prahou, několik letů bylo zrušeno.

Stejným potížím čelí i železniční a automobilová doprava. Dálkové vlaky po celém Německu nezačnou vyjíždět dříve než v 10.00. I poté se ale očekává řada výpadků. S těmi musejí počítat i cestující mezi Berlínem a Prahou. Podobně jsou na tom pasažéři v regionální železniční dopravě, která na mnoha místech spolkové republiky nefunguje.

V některých částech Německa jsou kvůli popadaným stromům nadále neprůjezdné úseky dálnic i dalších silnic.

Právě padající stromy si už také vyžádaly několik vážně zraněných. V Saarbrückenu na západě země v neděli pozdě večer strom těžce zranil dva lidi, z nichž jeden je v ohrožení života. Vážné zranění hlavy utrpěl také šestnáctiletý mladík, na kterého v lese u Paderbornu v Severním Porýní-Vestfálsku spadla větev stromu.

Poškozena byla i řada staveb, třebaže dopady bouře zatím v Německu nebyly tak ničivé, jak se očekávalo. Ve Frankfurtu nad Mohanem rameno jeřábu v důsledku větru spadlo na tamní dóm, jemuž poškodilo střechu.