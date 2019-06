Bouře ve Švýcarsku a Itálii: zaplavené sklepy a problémy v dopravě

Při bouřích a lijácích, které se v noci na sobotu přehnaly nad západním Švýcarskem a severem Itálie, se zranili čtyři lidé, z toho jeden těžce. Přívaly vody zaplavily podzemní garáže a sklepy, způsobily problémy v dopravě, informuje agentura DPA.

Ve švýcarském kantonu Neuchatel se náhle rozvodnil potok mezi obcemi Dombresson a Villiers. Voda s sebou strhla desítky aut i s lidmi, kterým pak z koryta potoka museli pomoct záchranáři. V Dombressonu jsou ulice zaplavené do výšky jednoho metru a mnoho silnic není sjízdných. Do záchranné akce byly nasazeny dva vrtulníky, jejichž posádky pomáhají lidem, kteří kvůli záplavám uvázli ve svých domech, zapojit se také případně mají do pátrání po pohřešovaných osobách.

Severoitalský Turín v pátek večer a později i Milán zasáhlo krupobití a průtrž mračen. Italský zemědělský svaz Coldiretti informoval, že letos zaznamenal už 124 případů silného krupobití. To oproti loňsku představuje nárůst o 88 procent.