Brexit bez dohody může omezit část nákladní dopravy do Británie

Tzv. tvrdý brexit, tedy odchod Velké Británie z EU bez dohody, může omezit část tuzemské nákladní dopravy směřující na ostrovy. Důvodem je očekávané prodloužení čekacích dob na hranicích, v jejichž důsledku se zvýší náklady na přepravu i bezpečnostní rizika. Řekl to zástupce generálního tajemníka sdružení Česmad Bohemia Jan Medveď. Britský parlament v úterý odmítl dohodu o brexitu, kterou s EU vyjednala premiérka Theresa Mayová.

Británie je v současnosti pátý největší obchodní partner České republiky. Podle statistik ministerstva dopravy se v roce 2017 převezlo po silnici mezi oběma zeměmi přes 331 tisíc tun zboží.

Už v prosinci sdružení varovalo, že brexit může citelně zdražit přepravy zboží do zemí Spojeného království. Z dlouhodobého hlediska lze totiž kvůli odchodu Velké Británie z EU očekávat prodloužení čekacích dob na hranicích nebo u příjemců na ostrovech, a tím i doby a ceny přepravy.

Komplikace vzniklé zpomaleným odbavováním lze očekávat i v příhraničních oblastech. Řidiči by kvůli tomu měli problémy například s dodržováním pravidel pro dobu řízení a odpočinku.

Medveď dále upozornil na riziko zvýšené kriminality, kdy čekající naložená vozidla se mohou stát terčem zlodějů, případně organizovaných skupin. "Myslím, že by silniční dopravci, minimálně část z nich, raději zakázky do Spojeného království přestali brát, než by riskovali nepředvídatelná zdržení a podstupovali bezpečnostní rizika," uvedl. Upozornil, že kamiony nejsou v okolí Calais či Doveru v bezpečí ani v současnosti. V případě brexitu bez dohody, tedy bez alespoň přechodného období celní unie a zjednodušeného pohybu osob, by ovšem podle něj mohl nastat chaos.

Se samotným vstupem na britský trh by kamionoví ani autobusoví dopravci problémy podle sdružení mít neměli. To zajišťuje dohoda České republiky s Velkou Británií o silniční dopravě, kterou obě země uzavřely v roce 1998 a v platnost vstoupila v roce 2004.

Česká ekonomika vyváží přímo do Velké Británie zboží v hodnotě 210 miliard korun ročně, což je přibližně pět procent českého exportu, respektive čtyři procenta HDP. Přes další hlavní české obchodní partnery se vyváží do Británie zboží za 120 miliard korun. Celkové vývozy do Británie tak představují ročně přibližně 330 miliard korun. To je osm procent celkového vývozu ČR a sedm procent HDP.