Brexit bez dohody může znamenat ohrožení letů, uvedla vláda

V případě, že by Británie v březnu příštího roku odešla z EU bez jakékoli dohody, letecké společnosti z Británie i Evropské unie by ztratily automatické právo vzájemného přeletu nad územím toho druhého. Ve svém prohlášení o tom podle BBC informovala britská vláda.

Kabinet v této souvislosti chce, aby si obě strany ještě před odchodem Londýna z EU vzájemně uznaly pravidla pro leteckou přepravu.

"Jestliže Británie opustí EU v březnu 2019 bez jakékoli dohody, aerolinky s licencí v EU a Británii by ztratily automatické právo provozovat letecké služby ve Spojeném království a EU," uvedla britská vláda s tím, že potřeba by bylo další povolení.

Varování nicméně nemusí nutně znamenat, že by hned den po brexitu přestala letadla létat, poznamenala BBC. Vláda uvedla, že unijním leteckým společnostem jednostranně vydá povolení k přistání na britských letištích a bude doufat, že se členské státy zachovají stejně. "Nebylo by v zájmu žádné země EU ani Británie, aby omezily výběr destinací, do kterých je možné létat. Jestliže ale tato povolení nebudou udělena, může dojít k narušení některých letů," citoval list The Guardian z vládního prohlášení.

Tim Alderslade, šéf organizace zastupující všech 13 dopravců registrovaných v Británii, v této souvislosti doufá, že EU a Británie uzavřou novou dohodu o letecké přepravě.

Prezidenti a premiéři 27 zemí Evropské unie minulý týden na summitu v Salcburku vyslali do Londýna jasný vzkaz. Rozhovory o podobě odchodu Británie z EU musejí v průběhu října výrazně pokročit. Jen tak je bude možné uzavřít na mimořádném summitu plánovaném na polovinu listopadu a vyhnout se situaci, že Británie z EU v březnu příštího roku natvrdo "vypadne" bez dohody.