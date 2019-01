Brexit ohrožen. Mayová vyzývala poslance k podpoře dohody

Britská premiérka Theresa Mayová znovu vyzývala poslance Dolní sněmovny, aby při úterním hlasování podpořili její brexitovou dohodu. Jinak podle ní hrozí odchod země z Evropské unie bez dohody, ale i "mnohem větší nebezpečí, že neodejdeme vůbec". Předsedkyně vlády v projevu v severoanglickém městě Stoke-on-Trent zároveň zdůraznila, že se jí podařilo v jednáních s Bruselem dosáhnout nových hodnotných záruk ohledně takzvané irské pojistky.

Vpodvečer promluvila premiérka přímo ve sněmovně, přičemž mimo jiné prohlásila, že skutečnou hrozbou pro celistvost Spojeného království není opatření pro zachování hladkého provozu na irské hranici, ale snahy o odtržení Skotska a sjednocení Irska. Ty by podle Mayové oživil britský odchod z EU bez dohody.

Severoirská pojistka ve stávající dohodě by Británii zajistila mimořádné postavení, uvedla premiérka, přičemž zmínila hladké obchodování s EU a současnou absenci příspěvků do unijního rozpočtu či nutnost dodržovat pravidla jednotného trhu. To je podle Mayové důvod, proč se Brusel bude chtít dlouhodobému uplatňování pojistky vyhnout.

"Ať už jste dříve došli k jakémukoli závěru, podívejte se během následujících 24 hodin na tuto dohodu ještě jednou," vzkázala Mayová poslancům. Lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn v reakci prohlásil, že premiérka se při utváření brexitové dohody nikdy nesnažila získat podporu opozice, a že její vláda podkopává britskou demokracii. Pokud v úterý brexitová dohoda neprojde, bude podle něj čas na nástup nového kabinetu.

"Ve Westminsteru jsou někteří lidé, kteří si přejí odložit či dokonce zastavit brexit a kteří využijí jakéhokoli nástroje, aby toho dosáhli," řekla předtím Mayová ve Stoke-on-Trent. Zablokování odchodu Británie z EU je nyní podle ní nyní mnohem pravděpodobnější než neřízený brexit.

Premiérka také řekla, že se jí podařilo získat od EU "hodnotné záruky", které by podle ní mohly upokojit poslance, kterým vadí irská pojistka v brexitové dohodě. Odkazovala při tom na dopis od předsedy Evropské rady Donalda Tuska a předsedy Evropské komise Jeana-Claudea Junckera, kteří Brity ujišťují, že EU se zavedení pojistky rovněž nezamlouvá.

Tento nouzový plán pro udržení hladkého provozu na irské hranici je největším kamenem úrazu při schvalování stávající dohody o brexitu, neboť někteří poslanci v něm vidí hrozbu pro celistvost Británie či způsob, jak zemi na roky připoutat k unijním strukturám. Tusk a Juncker uvedli, že pokud by na pojistku přece jen došlo, EU je odhodlána co nejrychleji ji nahradit nově dohodnutým řešením. Britští novináři nicméně pochybují, že ujištění z Bruselu dramatickým způsobem změní situaci v Dolní sněmovně, kde při úterním hlasování hrozí Mayové porážka trojciferným rozdílem.

Britský ministr spravedlnosti Geoffrey Cox v dopise Mayové uvedl, že považuje za nepravděpodobné, že by EU chtěla na záložní řešení severoirského problému spoléhat. "Z toho usuzuji, že aktuální návrh dohody o vystoupení z EU představuje jediný politicky proveditelný a dostupný způsob, jak zajistit náš odchod z EU," dodává ministr.

Ujištění od předsedů Evropské komise a Evropské rady zjevně nepohnula s postojem severoirské strany DUP, o kterou se opírá menšinový kabinet konzervativců. Dopis z Bruselu neobsahuje slíbené právně závazné záruky, uvedl lídr DUP v britském parlamentu Nigel Dodds. "Ve skutečnosti tam není nic nového. Nic se nezměnilo. Místo aby nás ujistil, dopis Tuska a Junckera posiluje naše obavy," dodal.

V důsledku neveselých vyhlídek vlády v souvislosti s úterním hlasováním v Dolní sněmovně britská média opět rozebírají možnost, že datum odchodu z EU bude odloženo. Podle deníku The Guardian by se čekání na brexit mohlo protáhnout přinejmenším do července. Deník The Times zase píše, že Brusel po případném zamítnutí dohody očekává britskou žádost o prodloužení dvouleté lhůty pro dojednání odchodu z Unie.

Mayová dnes uvedla, že by země neměla o odložení brexitu žádat a měla by z EU vystoupit podle plánu, tedy 29. března letošního roku.