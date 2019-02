Brexit: psychothriller jde do finále

Dohodne se britská premiérka Theresa May na poslední chvíli s Evropskou unií na úpravě brexitové dohody? Poslanci podpořili její plán a poslali ji do Bruselu, aby vyjednala změnu takzvané irské pojistky. Jenže tam nic předělávat nechtějí.

Theresa Mayová si minulé úterý v parlamentu konečně připsala alespoň relativní vítězství. Poslanci nejdříve odmítli plán labouristické poslankyně Yvette Cooperové, podle nějž by se datum vystoupení z EU v případě neexistence dohody posunulo (viz TÝDEN č. 6/19). Pak sice těsnou většinou přijali nezávazný pozměňovací návrh, ve kterém odmítli tvrdý brexit, zároveň ale dali premiérce zelenou, aby ještě zkusila vyjednat s Evropskou unií změnu v dohodě tak, aby neobsahovala takzvanou irskou pojistku (viz Irské jablko sváru).

Chceme... něco jiného

Pozměňovací návrh konzervativního poslance Grahama Bradyho, jenž požaduje, aby do dokumentu bylo místo pojistky zařazeno "alternativní ujednání, jímž se předejde zřízení pevné hranice", podpořili téměř všichni vládní poslanci. Konzervativci byli o poznání jednotnější než 15. ledna, kdy Dolní sněmovna dohodu premiérky smetla ze stolu.

Rebelové mezi toryi už dříve naznačovali, že pokud z dohody irská pojistka zmizí, budou ochotni ji nakonec podpořit. Theresa Mayová věří, že úprava vyjednaného textu je cestou, jak ho parlamentem protlačit. Po jednání s představiteli EU chce jeho novou verzi předložit k hlasování 13. února. Euroskeptický britský bulvár oslavoval premiérčin "triumf" a tvrdil, že míček je nyní na straně Unie. Ta totiž dosud opakovala, že nejdříve by si britští poslanci měli ujasnit, co vlastně chtějí.

Otázka je, jestli se to stalo. Termín "alternativní ujednání" je totiž naprosto abstraktní. Poslanci nepředložili žádný plán, jen dali najevo, co si nepřejí. Hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier zopakoval, že irská pojistka je pevnou součástí dohody a je nutné, aby zůstala tak, jak je. To, že jde o složitě domluvený a jediný možný kompromis, zdůraznil i předseda Evropské rady Donald Tusk a představitelé členských států v čele s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem či irským premiérem Leem Varadkarem. Irský ministr zahraničí Simon Coveney upozornil, že alternativní varianty se už během jednání ukázaly jako nemožné.