Brexit za každou cenu. Rozpad strany ani země není překážka

Členové britské vládní Konzervativní strany jsou natolik odhodláni dovést do konce brexit, že jsou ochotni obětovat i svou vlastní stranu nebo riskovat rozpad Spojeného království. Vyplynulo to podle britského tisku z průzkumu institutu YouGov.

Anketa ukázala, že 54 procent z asi 100 tisíc členů strany by raději volilo odchod země z Evropské unie, i kdyby to mělo znamenat, že tento krok rozdělená Konzervativní strana nepřežije. Pro 61 procent toryů by pak byly přijatelné "velké škody", které by brexit napáchal na ekonomice země, a 63 procent členů strany by akceptovalo nezávislost Skotska a jeho odtržení od Británie. Padesáti devíti procentům by nevadilo sjednocené Irsko.

Cenou za brexit, kterou by konzervativci naopak nebyli ochotni zaplatit, by byl nástup šéfa opozičních labouristů Jeremyho Corbyna do úřadu premiéra.

Průzkum se uskutečnil před druhým kolem volby nového šéfa Konzervativní strany a nástupce premiérky Theresy Mayové. Dál postoupí kandidáti, kteří v hlasování konzervativních poslanců získají přes 32 hlasů. Favoritem klání je bývalý ministr zahraničí Boris Johnson.