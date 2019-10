Brexit zase nic. Dohoda ve středu nebude

Podle nejmenovaného britského vládního zdroje se ve středu brexitovou dohodu s Evropskou unií nepodaří dojednat, uvedla britská televizní stanice BBC. "Vládní zdroj mi právě teď řekl, že dohoda ve středu večer nebude," napsala na twitteru zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Brexitová jednání v Bruselu v noci na středu uzavření dohody o vystoupení Británie z EU nepřinesla a rozhovory pokračují. EU nicméně původně chtěla mít už ve středu dokument v ruce, aby se jím mohl ve čtvrtek zabývat unijní summit.

Just as Barnier arrives to see ambassadors, government source has just told me there will not be a deal tonight