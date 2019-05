Brexitový plán premiérky Mayové nepodpoříme, zní z opozice

Labouristická strana nemůže podpořit nově ohlášený brexitový plán britské premiérky Theresy Mayové, protože se nijak zásadně neliší od připravené dohody s Evropskou unií o odchodu Británie z evropského bloku, kterou britská Dolní sněmovna již třikrát odmítla. V reakci na úterní projev předsedkyně vlády to uvedl lídr hlavní opoziční strany Jeremy Corbyn. Zákon o "rozvodové dohodě" podle něj nemá šanci projít, pokud jej vláda na začátku června předloží ke druhému čtení, jak nyní slibuje.

"Nemůžeme tento zákon podpořit, protože je to v podstatě jen předělávka toho, o čem jsme již diskutovali, a nepřináší žádný zásadní posun ohledně sladění s (unijním) trhem nebo celní unie," řekl Corbyn. Zdůraznil, že Mayová nezměnila stanovisko pokud jde o přechod do trvalé celní unie s EU po brexitu a nabízí pouze dočasné opatření.

"We can't support this deal."



Labour leader @jeremycorbyn says Theresa May's 'new #Brexit plan' is a "rehash of what was discussed before".



