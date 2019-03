Brit plánoval bombový útok v Londýně. Dostal doživotní trest

Britský soud poslal za mříže sympatizanta teroristické organizace Islámský stát (IS), který loni plánoval bombový útok na rušné ulici v centru Londýna. Sedmadvacetiletý Lewis Ludlow dostal doživotní trest s možností podmínečného propuštění nejdříve po 15 letech, informovala britská média.

Ludlow, který konvertoval k islámu, se již dříve přiznal k přípravě teroristického útoku a k finanční podpoře IS. Muž původem z Rochesteru v hrabství Kent se pokoušel loni v únoru vycestovat na Filipíny a připojit se k džihádistům, policie mu to však znemožnila. Následně začal, údajně na základě instrukcí od IS, plánovat útok.

Chtěl naložit dodávku výbušninami a nechat ji explodovat na Oxfordské ulici. Podle poznámek k přípravě útoku, které nalezli policisté v jeho odpadcích, šlo o "ideální" místo, neboť "umožňovalo zabít téměř sto lidí". Policie jej zatkla v dubnu.

Muž podle soudce Nicholase Hilliarda "řadu let jevil zájem o extremismus" a není důvod věřit jeho slovům, že plány na útok ještě před svým zatčením vzdal.