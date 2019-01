Brit prodal stovky krabic poslední záchrany, mají pomoct přežít brexit

Blížící se datum vystoupení Británie z Evropské unie na konci března využil britský podnikatel James Blake, který prodal už stovky "krabic poslední záchrany" plných zásob jídla pro případ, že by brexit zemi zcela ochromil. Krabice, která obsahuje sušené a konzervované porce jídel na 30 dní nebo třeba filtr na vodu, stojí 295 liber (asi 8600 korun). Mnozí si ji už koupili navzdory ujišťování vlády, že brexit zásobování nijak neohrozí, napsala agentura Reuters.

"Právě teď se nacházíme uprostřed procesu vystoupení z EU, nad kterým nikdo nemá kontrolu, a nemáme nejmenší tušení, co se bude dít. Naše vláda neví, co se děje, ale vy můžete korigovat, co bude dít tak, že zodpovědnost vezmete sami na sebe," tvrdí Blake, podle něhož je zejména důležité zásobit se jídlem pro případ, že by najednou nebylo k dostání.

V krabici se zásobami, kterou podnikatel nabízí, je celkem 60 porcí jídel, která mají Britové v oblibě - třeba makaróny se sýrem, chilli con carne nebo sušené mleté maso. Kromě jídla je uvnitř ještě filtr na vodu a náplň do zapalovače.

Ačkoli britská vláda občany ujišťuje, že brexit nebude znamenat žádnou katastrofu a že zásobování bude běžet dál jako obvykle, chce být řada lidí připravena i na variantu, že to tak nebude. "Říkala jsem si: chci mít jistotu pro případ, že by se to celé zvrtlo," tvrdí jedna z Blakeových zákaznic, terapeutka Lynda Mayallová. Zásoby podle ní každopádně nepřijdou nazmar, ani kdyby brexit proběhl zcela hladce - některým jídlům totiž doba spotřeby vyprší až za 25 let.