Británie chce deportovat makléře. Ten tvrdí, že jde o rasismus

Britské úřady se chystají deportovat do Ghany bývalého makléře Kwekua Adoboliho, který největší švýcarskou banku UBS připravil nepovolenými transakcemi o 2,25 miliardy dolarů (zhruba 50 miliard korun). Oznámil to jeho mluvčí.

Ghanský občan Adoboli byl v roce 2015 propuštěn z britského vězení. Za podvody byl odsouzen na sedm let a odseděl si zhruba polovinu trestu. V pondělí byl podle svého mluvčího kvůli chystané deportaci zadržen při běžné návštěvě policejní stanice ve Skotsku.

Osmatřicetiletý Adoboli žije v Británii od svých 12 let, nemá však britské občanství. Cizí státní příslušníci odsouzení k více než čtyřem letům vězení se v Británii automaticky stávají kandidáty na deportaci.

Adoboli, který v roce 2016 neuspěl s odvoláním proti deportaci, minulý týden v rozhovoru obvinil britské úřady z rasismu.

"Skutečnost, že jsem se narodil v jiné zemi a mám jinou barvu pleti, se stala součástí procesu škatulkování," uvedl. "Už to nebyl Kweku Adoboli, který ve 12 letech přišel do Yorkshiru, stal se reprezentantem své školy, šel na univerzitu v Nottinghamu ... Byl to ničemný obchodník Adoboli narozený v Ghaně," prohlásil. "Tento ostrakizační proces? To je rasismus. Deportační proces, který nyní následuje? To je rasismus," dodal.