Británie je připravena na nepokoje. Královnu evakuuje

Pokud po odchodu Británie z Evropské unie bez dohody vypuknou v Londýně nepokoje, bude královna Alžběta II. i se svou rodinou evakuována. Podle vydání listu The Sunday Times to stojí v tajném plánu britské vlády pro případ neřízeného brexitu. Plán na evakuaci královské rodiny přitom není zcela nový, britský kabinet pouze přizpůsobil novým podmínkám staré pokyny z dob studené války.

"Tyto nouzové evakuační plány existovaly od dob studené války, ale byly nyní přepracovány pro případ občanských nepokojů po brexitu bez dohody," uvedl britský list s odkazem na vládní zdroj.

Bulvární list The Mail on Sunday rovněž informoval o plánech na evakuaci královské rodiny včetně panovnice. Na jaké místo by měla v případě výtržností zamířit, ale ani jeden z listů z pochopitelných důvodů neuvádí.

Británie by měla Evropskou unii opustit 29. března. Prozatím se ale premiérce Therese Mayové nepodařilo získat podporu poslanců pro dohodu, kterou vyjednala s Bruselem. Nyní se předsedkyně vlády chce pokusit nahradit alternativními ujednáními spornou irskou pojistku, která má zabránit přísnému režimu na hranici Severního Irska a Irské republiky po brexitu. Tuto její snahu parlament tento týden podpořil.

Řada odborníků v posledních dnech varovala, že v případě odchodu Británie z Evropské unie bez dohody hrozí chaos včetně problémů se zásobováním potravinami a léky. Jejich nedostatek by podle nich mohl vyvolat i výtržnosti.

Minulý týden královna Alžběta II. u příležitosti 100. výročí založení Sandringhamského ženského institutu vyzvala k úsilí o nalezení společné řeči a k respektování odlišných názorů. Podle komentátorů tak narážela na debatu týkající se odchodu Británie z Evropské unie. Od panovnice se jako od hlavy státu přitom očekává neutralita.

Konzervativní poslanec Jacob Rees-Mogg, který je hlavním zastáncem takzvaného tvrdého brexitu, informace o evakuačních plánech označil za snahu vyvolat "zbytečnou paniku". Připomněl, že členové královské rodiny v Londýně zůstali i při bombardování v době druhé světové války.